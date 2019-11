Malteser-Benefizmarkt in Kronberg, Martinsmarkt in Groß-Gerau, Großalmerode, Obertshausen und Weilmünster - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Aarbergen

9./10. November - Vogelschau der Vogelfreunde

Im Bürgerhaus Kettenbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Bad Vilbel

9./10. November - Kreativmarkt der Hobbykünstler

Im Kultur- und Sportforum Dortelweil, am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Frankfurt

1. November bis 30. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Parkhaus Konstablerwache, Montag-Donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 14 bis 24 Uhr und Sonntag von 14 bis 23 Uhr, kein Marktbetrieb am Totensonntag, Heiligabend und am 1. Weihnachtstag

10. November - 11. Hessen-Champions-Day

Ehrung und Ausstellung der schnellsten Brieftauben Hessens, im Bürgerhaus Harheim, von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro

11. November - Eröffnung der Fastnachtskampagne

Mit Vorstellung des Frankfurter Prinzenpaares und Bühnen-Programm, von 10.31 bis 14.01 Uhr

Großalmerode

9. November – Martinsmarkt

Auf dem Seckplatz, mit Street Food und regionalem Bier, von 9.30 bis 14 Uhr

Groß-Gerau

10. November - Martinsmarkt – Markt der schönen Dinge

Mit Deko- und Genussartikeln, in der Stadthalle, von 11 bis 17 Uhr

Karben

9./10. November - Hobby- & Künstlermarkt

Im Saal des Bürgerzentrums, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Kronberg

8./9. November - Malteser-Benefizmarkt

In der Stadthalle, am Freitag von 10 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr

Mainhausen

9./10. November - Kunst- und Kreativmarkt

Im alten Rathaus Zellhausen, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Obertshausen

10. November – Martinsmarkt

Mit Kunst und Handwerk, in der Wilhelmstraße, ab 12 Uhr

Offenbach

9./10. November - Offenbacher Sammelsurium

Künstler- und Kunsthandwerkermarkt, in der Stadthalle, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Weilmünster

10. November – Martinimarkt

In der Innenstadt mit Hobbykunstausstellung im Bürgerhaus, ab 11 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen