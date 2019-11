Mallorcaparty in Alsfeld, Fastnachtskampagneneröffnung in Groß-Gerau und mehrere Hobbykünstlermärkte - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

16. November - Mallorcaparty mit Live-Musik

In der Hessenhalle, ab 16.30 Uhr, Eintritt: 19,90 Euro

Biedenkopf

16./17. November - Kunstmarkt der Kunstfreunde

Im Bürgerhaus, am Samstag von 13 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Büdingen

16./17. November – Vogelausstellung

Im Dorfgemeinschaftshaus Aulendiebach, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Frankfurt

1. November bis 30. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Parkhaus Konstablerwache, Montag-Donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 14 bis 24 Uhr und Sonntag von 14 bis 23 Uhr, kein Marktbetrieb am Totensonntag, Heiligabend und am 1. Weihnachtstag

16. bis 20. November - Weihnachtlicher Kreativmarkt mit Kreativwerkstatt

Im Zentrum Dornbusch, Hansaallee 150, jeweils von 11 bis 18 Uhr

16./17. November – Hobbykünstlerbasar

Im Sankt Katharinen-Krankenhaus, Seckbacher Landstraße, am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

16. November - Kreativmarkt für Selbstgemachtes

Im Pfarrsaal von St. Elisabeth, Kurfürstenplatz 29, von 14 bis 18 Uhr

17. November – Weihnachtsbasar

Im Vereinsheim des RMSV Soli, Fechenheim, Am Mainbörnchen 3, von 11.30 bis 16.30 Uhr

Gedern

16. November - 66 Jahre Fastnachtsumzug

Mit Nachtumzug durch den Ortskern, ab 18.33 Uhr in der Marktstraße

Groß-Gerau

16. November - Kampagneneröffnung des Carneval-Verein Groß-Gerau e.V.

Auf dem Marktplatz, ab 11.11 Uhr

Hanau

16./17. November - Jubiläumskreis- und Kreisjugendgeflügelschau der gesäumten deutschen Wyandotten und Zwerg-Wyandotten

In der Willi-Rehbein-Halle, Klein-Auheim, am Samsatg von 14 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr

Kronberg

17. November - Oberhöchstädter Martinsmarkt

Im Haus Altkönig, von 10 bis 17 Uhr

Maintal

17. November - "Apfelduft und Kunsthandwerk"

Künstlermarkt im ev. Gemeindezentrum Dörnigheim, Berliner Straße 58-62, von 11 bis 17 Uhr

Niederdorfelden

16./17. November – Vogelausstellung

Im Bürgerhaus, am Samstag von 9 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Reinheim

16./17. November - Hobbykünstler-Ausstellung

Im Bürgerhaus Ueberau, jeweils von 13 bis 17 Uhr

Rüsselsheim

16. November - Wintermarkt mit Kunsthandwerk, in der Altstadt, Königstädter Straße 40, 52 & 66, von 11 bis 17 Uhr

Schöneck

17. November - Hobbykünstler-Markt

Im Bürgertreff Kilianstädten, von 11 bis 17 Uhr

Wölfersheim

17. November – Künstlermarkt

In der Wetterauhalle, von 11 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen