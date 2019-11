Wintermärchen auf Schloss Alsbach, Glühweinmarkt in Offenbach und eine Eisenbahnausstellung in Bad Homburg - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsbach-Hähnlein

23./24. November - Wintermärchen auf Schloss Alsbach

Vorweihnachtliche Stimmung im historischen Ambiente, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Bad Homburg

23./24. November – Eisenbahnausstellung

In der Albin-Göhring-Halle, Obereschbach, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Bad König

23./24. November - Vorweihnachtlicher Markt

In der Schwimmbadstraße 20, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Bad Nauheim

23./24. November – Adventsmarkt

Im kath. Pfarrheim Nieder Mörlen, Nieder-Mörler-Straße 56, am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr

Erlensee

24. November - Hobby- & Künstlermarkt

In der Erlenhalle, von 10 bis 17 Uhr

Frankfurt

1. November bis 30. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Parkhaus Konstablerwache, Montag-Donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 14 bis 24 Uhr und Sonntag von 14 bis 23 Uhr, kein Marktbetrieb am Totensonntag, Heiligabend und am 1. Weihnachtstag

16. bis 20. November - Weihnachtlicher Kreativmarkt

Mit Kreativwerkstatt, im Zentrum Dornbusch, Hansaallee 150, jeweils von 11 bis 18 Uhr

23./24. November – Adventsbasar

In St.Bonifatius, Holbeinstraße 70, am Samstag von 14.30 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr

23./24. November - Christ-König-Basar

In der Pfarrgemeinde Straße Marien, Praunheim, Damaschkeanger 156, am Samstag von 15 bis 19.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr

Friedrichsdorf

24. November – Weihnachtsbasar

Im Forum Köppern, von 10.30 bis 16.30 Uhr

Groß-Gerau

24. November – Kreativmarkt

In der Riedhalle Dornheim, von 10 bis 18 Uhr

Gründau

23./24. November – Hobbykünstlermarkt

Im Bürgerhaus Lieblos, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Kelsterbach

23./24. November – Hobbykünstlermarkt

Im Fritz-Treutel-Haus, Bergstraße 20, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Offenbach

23. November – Glühweinmarkt

Im Kleingartenverein, Helene-Mayer-Straße, ab 15 Uhr

Stockstadt am Rhein

23./24. November – Kreativmarkt

In der Altrheinhalle, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uh

