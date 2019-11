Adventsmarkt im Hessenpark, Kreativmarkt in Nidda und der "Baum leuchtet" in Fuldabrück - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Schwalbach

1. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Fischbachhalle, von 14 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

30. November – Weihnachtsmarkt

In der Alten Frankfurter Straße 13, Heilsberg, von 11 bis 19 Uhr

Birkenau

1. Dezember – Nikolausmarkt

Im und am Rathaus, von 11 bis 19 Uhr

Brechen

30. November - Handwerker- & Künstlerweihnachtsmarkt mit Live-Musik

In der Jahnstraße 1, Niederbrechen, von 16 bis 18 Uhr

Darmstadt

25. November bis 23. Dezember - Darmstädter Weihnachtsmarkt

Auf dem Marktplatz, Montag-Donnerstag jeweils von 10.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag jeweils von 10.30 bis 22 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr

Erzhausen

1. Dezember - Adventsmarkt der Hobbykünstler

In der alten Schillerschule, Hauptstraße 12, von 11 bis 18 Uhr

Frankfurt

1. November bis 30. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Parkhaus Konstablerwache, Montag-Donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 14 bis 24 Uhr und Sonntag von 14 bis 23 Uhr, kein Marktbetrieb am Totensonntag, Heiligabend und am 1. Weihnachtstag

29./30. November – Weihnachtsmarkt

Auf dem Hof der Salzmannschule, Niederrad, am Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 21 Uhr

30. November – Adventsbasar

Im kath. Gemeindehaus St. Stephanus, Deuil-La-Barre-Straße 2, Nieder-Eschbach, von 14 bis 19 Uhr

30. November – Adventsbasar

In der Freien Waldorfschule, Friedlebenstraße 52, Eschersheim, von 11 bis 17.30 Uhr

30. November/1. Dezember - Modellbahnschau der Modellbahnfreunde Riederwald

Im Bunker in der Schäfflestraße 18, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

30. November/1. Dezember - Schwedischer Weihnachtsmarkt

An der Wolfsweide, Preungesheim, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr

30. November/1. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Seniorenresidenz in der Friedberger Straße 175, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Fuldabrück

29. November - „Baum leuchtet“

Anschalten des Weihnachtsbaums, auf dem Dorfplatz Dörnhagen, ab 18 Uhr

Groß-Gerau

30. November – Adventsmarkt

Im Dorfzentrum Wallerstädten, ab 11 Uhr

Hanau

30. November – Adventsmarkt

Rund um die Reinhardskirche, Kesselstadt, von 15 bis 21 Uhr

1. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Hintergasse 35, Langenstein, von 14 bis 19 Uhr

Langenselbold

29. November bis 1. Dezember - Weihnachtsausstellung des Kreativ-Treff 88

Im Schloss, am Freitag und Samstag jeweils von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Laubach

30. November/1. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Altstadt rund um den Markt- und Kirchplatz, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Lorsch

29. November bis 1. Dezember - "Das blaue Weihnachtswunder"

Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Mühltal

30. November/1. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im und am Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 21 Uhr

Neu-Anspach

30. November/1. Dezember – Adventsmarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 4,50 Euro

Nidda

30. November/1. Dezember – Kreativmarkt

Im Bürgerhaus, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Oestrich-Winkel

30. November/1. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Kelterhalle Hallgarten, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Ronneburg

30. November/1. Dezember - Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

Rund um die Ronneburg, jeweils von 11 bis 20 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Roßdorf

1. Dezember – Adventsfahrtag

In der Gartenbahnanlage, Holzgasse 7, von 14 bis 17 Uhr

Seligenstadt

28. November bis 15. Dezember – Adventsmarkt

Auf dem Marktplatz und dem Freihofplatz, Montag bis Donnerstag jeweils von 15 bis 20 Uhr, Freitag von 15 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr

30. November/1. Dezember -Hobbykünstlermarkt

Im Riesensaal, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Waldems

1. Dezember – Weihnachtsmarkt

In und um das Dorfgemeinschaftshaus Niederems, von 11 bis 18 Uhr

30. November - Hobby- & Kleinkünstler-Adventsmarkt

Im und um das Gemeindehaus und die Kirche Steinfischbach

Waldkappel

1. Dezember - Kunst- & Adventsmarkt

Am und im Sportzentrum Bischhausen, von 10 bis 18 Uhr

Wehrheim

1. Dezember – Adventsbasar

In der Wiesbachtalhalle Pfaffenwiesbach, von 11 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen