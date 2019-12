Bergweihnacht in Bad Nauheim, Krippenausstellung in Wetter, Luciafest in Marburg und Weihnachtsmärkte in ganz Hessen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsbach-Hähnlein

7./8. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Bürgerhaus Sonne, am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Bad Nauheim

6. bis 8. Dezember – Bergweihnacht

Auf dem Johannisberg, am Freitag von 17.30 bis 22 Uhr, am Samstag von 13 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Bad Schwalbach

7./8. Dezember – Weihnachtsmarkt

Am Weinbrunnen, Brunnenstraße 24, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Braunfels

7./8. Dezember - Braunfelser Christnikelsmarkt

Auf dem Marktplatz, im Kurpark und auf der Lindenallee, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Brensbach

6. bis 8. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Ortskern, am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr

Büdingen

4. bis 8. Dezember – Weihnachtszauber

In der historischen Altstadt, rund um den Marktplatz, am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 15 bis 20 Uhr, am Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Darmstadt

25. November bis 23. Dezember - Darmstädter Weihnachtsmarkt

Auf dem Marktplatz, Montag-Donnerstag jeweils von 10.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag jeweils von 10.30 bis 22 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr

Dreieich

7./8. Dezember - Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt

In der Altstadt und der Burg Hayn, am Samstag von 15 bis 20.30 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr

Frankfurt

1. November bis 30. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Parkhaus Konstablerwache, Montag-Donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 14 bis 24 Uhr und Sonntag von 14 bis 23 Uhr, kein Marktbetrieb am Totensonntag, Heiligabend und am 1. Weihnachtstag

3./8. Dezember - Winter- und Weihnachtsdekorationsbasar

Im Gemeindezentrum in der Carl-Goerdeler-Straße 1, Dornbusch, jeweils von 10 bis 17 Uhr

6. bis 8. Dezember - Fechenheimer Weihnachtsmarkt

Mit Bühnenprogramm, auf dem Linneplatz, am Freitag und Samstag jeweils von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr

6. Dezember - Adventsmarkt und Tag der offenen Tür

In der Seniorenresidenz, Leonardo-da-Vinci-Allee 29, von 11.30 bis 17 Uhr

6. Dezember - Nikolausmarkt der Bornheimer Vereine

In der Fußgängerzone rund um das Uhrtürmchen, von 15 bis 21.30 Uhr

7. bis 22. Dezember - Weihnachtsmarkt für Kinder

Im Ratskeller, Eingang Braubachstraße, täglich von 11 bis 19 Uhr

8. Dezember – Adventsbasar

Im Tierheim Nied, Nieder Kirchweg/Unter der Schwanheimer Brücke, von 11 bis 16 Uhr

Groß-Umstadt

7./8. Dezember – Adventsmarkt

Im Gruberhof-Museum, jeweils von 14 bis 19 Uhr

Homberg (Ohm)

7. Dezember – Weihnachtszauber

Auf Schloss Homberg, mit Chor- und Posaunenmusik im Schlosshof u.a., von 13 bis 23 Uhr

Kassel

7. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Kapellenweg, Kirchditmold, von 14 bis 20 Uhr

Kronberg

7./8. Dezember - Kronberger Weihnachtsmarkt

Vom Berliner Platz durch die Altstadt bis zur Burg, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Maintal

7./8. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf der Hauptstraße und Künstlermarkt im Bürgerhaus Hochstadt, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Marburg

8. Dezember – Luciafest

In der Lutherischen Pfarrkirche, ab 14 Uhr

Nidderau

7. Dezember - Weihnachtsmarkt

Im Bürgerhof Ostheim, Limesstraße von 10 bis 12, ab 15 Uhr, ab 14 Uhr Liedvorträge der Gesangsvereine in der ev. Kirche

Niederaula

7./8. Dezember - Indoor-Adventsmarkt

In der Industriestraße 1, jeweils von 10 bis 19 Uhr

Ober-Ramstadt

7./8. Dezember - Adventsmarkt „KunstGenuss“

In der Hammmermühle, am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Oberzent

7./8. Dezember - Weihnachtsmarkt mit Herz

Im Dorfgemeinschaftshaus FalkenGesäß, jeweils ab 14 Uhr

Offenbach

7. Dezember – atelierADVENT

Im historischen Marstall am Rumpenheimer Schloss, von 14 bis 18 Uhr

Ronneburg

7./8. Dezember - Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

Rund um die Ronneburg, jeweils von 11 bis 20 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Rüsselsheim

6. bis 8. Dezember - Weihnachtsmarkt der Seniorenkünstler

Im Rathaus, am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr

Seligenstadt

28. November bis 15. Dezember – Adventsmarkt

Auf dem Marktplatz und dem Freihofplatz, Montag bis Donnerstag jeweils von 15 bis 20 Uhr, Freitag von 15 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Wetter

7./8. Dezember - Krippenausstellung

Im Museum „Alter Forsthof“, Oberosphe, jeweils von 14 bis 18 Uhr

