Märkte und Feste in Hessen

Weihnachtsmärkte in ganz Hessen auch am dritten Adventswochenende - eine Übersicht über (Weihnachts-)Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

6. bis 15. Dezember - Märchenhafter Weihnachtsmarkt

Im Kloster- und im Bürgergarten, Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 20 Uhr, am Montag und Dienstag jeweils von 11 bis 18.30 Uhr, Mittwoch von 10 bis 18.30 Uhr und am Donnerstag von 11 bis 23 Uhr

Altenstadt

14./15. Dezember - Altenstädter Weihnachtsmarkt

Rund um Kirch- und Borngasse, am Samstag von 15 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr

Bad Vilbel

13. bis 15. Dezember – Weihnachtsmarkt

In und um die Wasserburg, am Freitag von 15 bis 21 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Bruchköbel

14./15. Dezember – Weihnachtsmarkt

Mit musikalischem Bühnenprogramm und Hobbykünstlermarkt, im alten Ortskern von Oberissigheim, am Samstag von 16.30 21.30 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 19 Uhr

Darmstadt

25. November bis 23. Dezember - Darmstädter Weihnachtsmarkt

Auf dem Marktplatz, Montag-Donnerstag jeweils von 10.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag jeweils von 10.30 bis 22 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr

Dreieich

14./15. Dezember - Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt

In der Altstadt und der Burg Hayn, am Samstag von 15 bis 20.30 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr

Frankenberg

14./15. Dezember - Advent im Klostergarten

Weihnachtsmarkt in und um das Kloster, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Frankfurt

1. November bis 30. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Parkhaus Konstablerwache, Montag-Donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 14 bis 24 Uhr und Sonntag von 14 bis 23 Uhr, kein Marktbetrieb am Totensonntag, Heiligabend und am 1. Weihnachtstag

7. bis 22. Dezember - Weihnachtsmarkt für Kinder

Im Ratskeller, Eingang Braubachstraße, täglich von 11 bis 19 Uhr

14. Dezember - Adventsmarkt im Gewächshaus

In der Chamissostraße 38, von 15 bis 19 Uhr

Fränkisch-Crumbach

14./15. Dezember - Odenwälder Dorfweihnacht

Weihnachtsmarkt in der Dorfmitte von Crumbach, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr

Groß-Umstadt

13. bis 15. Dezember - Groß-Umstädter Adventsmarkt

Auf dem historischen Marktplatz, am Freitag von 17 bis 21.30 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am So von 12 bis 20 Uhr

Hofheim

13. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf dem Recepturhof Wallau, von 15 bis 21 Uhr

Hünfelden

15. Dezember - „Hünfelder Winterzauber“

Weihnachtsmarkt im historischen Ortskern von Kirberg, von 12 bis 19 Uhr

Kronberg

14./15. Dezember – Weihnachtsmarkt

Am Dalles und auf dem Porto-Recanti-Platz, Oberhöchstadt, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr

Lampertheim

14./15. Dezember - Lampertheimer Adventsmarkt

Mit Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck und Christbaumverkauf, in der Notkirche, Römerstraße 94, am Samstag von 13 bis 20.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Michelstadt

11. bis 22. Dezember – Kunsthandwerkermarkt

Im Saal der Löwenhofreite, Mittwoch bis Freitag jeweils von 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 20 Uhr

Offenbach

14. Dezember – atelierADVENT

Im historischen Marstall am Rumpenheimer Schloss, von 14 bis 18 Uhr

Ronneburg

14./15. Dezember - Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

Rund um die Ronneburg, jeweils von 11 bis 20 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Seligenstadt

28. November bis 15. Dezember – Adventsmarkt

Auf dem Marktplatz und dem Freihofplatz, Montag bis Donnerstag jeweils von 15 bis 20 Uhr, Freitag von 15 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Weilburg

13. bis 15. Dezember - Weilburger Weihnachtsmarkt

Auf dem Marktplatz, am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Wetter

14./15. Dezember – Krippenausstellung

Im Museum „Alter Forsthof“, Oberosphe, jeweils von 14 bis 18 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen