Märkte und Feste in Hessen

Die letzten Weihnachtsmärkte klingen aus, Kranichsteiner Modellbahntage u.a. - eine Übersicht über (Weihnachts-)Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Darmstadt

25. November bis 23. Dezember - Darmstädter Weihnachtsmarkt

Auf dem Marktplatz, Montag-Donnerstag jeweils von 10.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag jeweils von 10.30 bis 22 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr

28./29. Dezember - Kranichsteiner Modellbahntage

Im Eisenbahnmuseum, Steinstraße 7, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

1. November bis 30. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Parkhaus Konstablerwache, Montag-Donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 14 bis 24 Uhr und Sonntag von 14 bis 23 Uhr, kein Marktbetrieb am Totensonntag, Heiligabend und am 1. Weihnachtstag

Kaufungen

24. Dezember - Weihnachtsfeier

Für Menschen, die nicht alleine sein möchten, in der Begegnungsstätte in der Theodor-Heuss-Str., ab 17 Uhr

Mainflingen

26. Dezember - Winterseefest

Beim ASV Mainflingen, auf dem Vereinsgelände am Anglersee, ab 13 Uhr

Vellmar

28./29. Dezember - Handmade-/Kreativ- & Stoffmarkt

In der Mehrzweckhalle Frommershausen, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen