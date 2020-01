In Griesheim wird Weihnachten verabschiedet, in Offenbach startet die Fastnacht - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Griesheim (bei Darmstadt)

18. Januar - Weihnachtsbaumverbrennung

Am Westring, Höhe Pferchweg, ab 18 Uhr, ab 17.30 Uhr Fackelzug ab Jean-Bernard-Platz

Offenbach

19. Januar - Offenbacher Kinderfasching

Im Bürgerhaus Rumpenheim, ab 14.31 Uhr, Eintritt: 5 Euro

