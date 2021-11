Märkte und Feste in Hessen

Antik- und Sammlermärkte, Adventsbasare, Künstlermärkte - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

19./20. November - Antik- & Sammlermarkt

In der Hessenhalle, am Freitag 15 bis 20 und am Samstag von 7 bis 15 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Bad Vilbel

20. November - Lokalschau des Kleintierzuchtvereins

In der Wiesengasse 97, von 14 bis 17 Uhr, die Veranstaltung findet unter 2G-Bedingungen statt.

21. November - Hobby- & Künstlermarkt

Im Kultur- & Sportforum, Dortelweil, von 11 bis 18 Uhr, der Markt findet unter 2G-Bedingungenstatt.

Frankfurt

15. November bis 3. Dezember - Weihnachtlicher Markt der Kreativwerkstatt

In der Hansaallee 150, montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 11 bis 17 Uhr, mittwochs von 12 bis 18 Uhr

20./21. November – Adventsbasar

In St. Bonifatius, Holbeinstraße 70, am Samstag von 14.30 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr

29. Oktober bis 30. Dezember – CityXmas

Auf dem Dach des Parkhauses Konstablerwache, Montag-Freitag jeweils von 16 bis 23 Uhr, samstags von 14 bis 23 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr

Kronberg

19./20. November - Malteser-Benefizmarkt

In der Stadthalle, am Freitag von 10 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr, der Markt findet unter 2G-Bedingungen statt.

Oestrich-Winkel

20./21. November – Adventsbasar

In der Ortsgemeinde St. Maria, Zehnthofstraße, am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

