Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Frankfurt

15. November bis 3. Dezember - Weihnachtslicher Markt der Kreativwerkstatt

In der Hansaallee 150, Montag, Dienstag, Doonnerstag und Freitag jeweils von 11 bis 17 Uhr, Mittwoch von 12 bis 18 Uhr

26./27. November - Preungesheimer Weihnachtsmarkt

An und in der Festeburgkirche, An der Wolfsweide 58, am Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

29. Oktober bis 30. Dezember – CityXmas

Auf dem Dach des Parkhauses Konstablerwache, Montag bis Freitag jeweils von 16 bis 23 Uhr, Samstag von 14 bis 23 Uhr und Sonntag von 14 bis 21 Uhr

30. November – Adventlicher Basar

Vor dem Gemeindehaus der ev. Dornbuschgemeinde, Carl-Goerdeler-Straße 1, von 10 bis 17 Uhr

Kelsterbach

27. November – Flammkuchenfest

In der Mauerstraße 12, ab 17 Uhr

Kronberg

26. November bis 19. Dezember – Weihnachtsmarkt

Am Schlosshotel, Freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 11 bis 20 Uhr

