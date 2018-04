Bahnhofsfest in Glauburg-Stockheim, Genussmesse in Kronberg und Wiesbadener Schoppetage - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Nauheim

28./29. April - Kunst- und Gartenmarkt

In der Fußgängerzone, mit verkaufsoffenem Sonntag, Ausstellungen u.a., jeweils ab 10 Uhr

Breitscheid

27. April - Bauernmarkt

In der Ortsmitte von Rabenscheid, ab 11 Uhr

Dieburg

28./29. April - Wendelinusfest des Odenwaldclubs

Auf dem Minnefeld-Platz, am Samstag ab 15 Uhr, Schautänze der Trachtengruppe u.a. ab 19 Uhr, am Sonntag ab 11.30 Uhr Festbetrieb, ab 15.30 Uhr Live-Musik

28. April - Blumen- & Pflanzenbörse

Rund um das Rathaus, zwischen den Mollerbauten, im Eingangsbereich des Fechenparks und in der kleinen Laube, von 9 bis 13 Uhr

Frankfurt

27. April - Frühlingsfest mit Blütenzauber

Auf dem Quartiersplatz an der Friedberger Warte, Valentin-Senger-Straße 136a, von 12 bis 18 Uhr

Friedrichsdorf

29. April - Tag der offenen Tür mit Jugendfeuerwehr-Aktionstag

An der Feuerwache in der Königsteiner Straße, Burgholzhausen, ab 11 Uhr

Glauburg

27 bis 29. April - Bahnhofsfest am Bahnhof Stockheim

Am Freitag ab 20.15 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 14 Uhr Familientag, am Sonntag ab 11 Uhr Dampflokfahrt, Bimmelbahn, Kinderprogramm und Musik

Kronberg

29. April – Genussmesse

In der Stadthalle, von 11 bis 19 Uhr

Ronneburg

28./29. April/1. Mai - „Fangdorn – die Saga“

Drachenkampf mit buntem Rahmenprogramm wie Musik, Gauklern, Ritterkämpfen u.a. auf der Ronneburg, jeweils von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Weinbach

28. April bis 1. Mai – Ritterspiele

Auf Burg Freienfels, mit Musik, Handwerk, Ritterlager u.a., jeweils ab 11.30 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr Feldandacht

Wiesbaden

27. April bis 1. Mai - Wiesbadener Schoppetage

Am Kulturzentrum Schlachthof, am Freitag von 16 bis 23 Uhr, von Samstag bis Montag jeweils von 12 bis 23 und am Dienstag von 16 bis 20 Uhr

