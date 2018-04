Beginn der Messe Wächtersbach, eine Oldtimer-Show mit 50-er-Jahre-Markt in Dreieich und Maistadtfest in Frankenberg (Eder) - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Amöneburg

6. Mai - Gartenfest im Kinkerlitzchen

Auf dem Aussiedlerhof, Hollerborn 2, von 11 bis 18 Uhr

Bad Homburg

1. Mai - Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr

Mit Fahrzeugausstellung, Live-Musik und Kinderprogramm am Feuerwehrhaus Dornholzhausen, Valkenierstraße 19, von 11 bis 20 Uhr

Bad Orb

5./6. Mai - Spessarter Genuss & Gartenlust

Gartenfest im Kurpark und in der Konzerthalle, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Bad Soden

30. April - Tanz in den Mai

Im Bürgerhaus Neuenhain, ab 20 Uhr, Eintritt: 11 Euro

Biedenkopf

6. Mai - Garten- & Pflanzenmarkt

Auf der Bleiche am Obersmühlweg, von 10 bis 17 Uhr

Bruchköbel

1. Mai – Fischerfest

Auf dem Vereinsgelände des ASV, in den Wingerten, von 10 bis 18 Uhr

Dieburg

4. bis 6. Mai - Dieburger Maimarkt

Mit Weinfest im Feschenbach-Park, Franzosenmarkt am Kirchplatz, Live-Shows, Entenrennen am Sonntag, Verkaufsoffenem Sonntag u.a. in der Innenstadt

Dreieich

6. Mai - Oldtimer-Show 50er-Jahremarkt und verkaufsoffener Sonntag

In der Altstadt Dreieichenhain, von 12 bis 18 Uhr

Frankenberg

5./6. Mai – Maistadtfest

In der Innenstadt, mit Musik, Gesang u.a., am Samstag von 9.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Frankfurt

1. Mai - Sonderzug ab Eiserner Steg

Mit der historischen Eisenbahn durch Frankfurt, Abfahrt: 10 und 13 Uhr

6. Mai - Traditioneller Frühlingsmarkt

Bei den Fleckenbühlern, Kelsterbacher Straße 14, von 13 bis 18 Uhr

30. April - Tanz in den Mai

Im Gemeindesaal der Nazarethgemeinde, Feldscheidenstraße 36

Griesheim (bei Darmstadt)

1. Mai – Maifaier

In der Kleingartenanlage „Im Münchsbruch e.V.“, ab 11 Uhr

Großkrotzenburg

4. bis 6. Mai – Outdoormarkt

Am Strandbad Spessartblick, mit Live-Musik, Vorträgen, Spiel und Spaß, am Freitag von 12 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Knüllwald

1. Mai - Nordhessisches Maibaumfest

Mit Live-Musik, am Backhaus in Völkershain, von 11 bis 18 Uhr

Laubach

1. Mai - 1.Mai-Feier

Auf dem Sportplatz Wetterfeld, ab 10.30 Uhr

Lich

5./6. Mai - Historischer Markt

Mit Altstadtfest und Darstellung „lebendiger Geschichte“, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Maintal

1. Mai - Anglerfest des Hochstädter Angelvereins

Im Bürgerhaus Hochstadt, von 11 bis 15 Uhr

Marburg

1. Mai - Mitmachen, lernen, staunen, tanzen und toben

Kinderfest auf Hofgut Dagobertshausen, von 11 bis 18 Uhr

Neu-Anspach

5./6. Mai – Pflanzenmarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr, mit Sprechstunde beim Pflanzendoktor u.a., Eintritt: Es gelten die regulären Eintrittspreise des Parks.

Ronneburg

30. April - Fantastische Walpurgisnacht

Auf der Ronneburg, mit Mittelaltermarkt, Ritterlager, Gauklern, Artisten und Musik, ab 20 Uhr, Eintritt: 12 Euro

1. Mai - „Fangdorn – die Saga“

Drachenkampf mit buntem Rahmenprogramm, wie Musik, Gauklern, Ritterkämpfen u.a. auf der Ronneburg, von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Steinau an der Straße

4. bis 6. Mai – Forellenfest

Auf dem Festplatz neben dem Feuerwehrhaus Uerzell, am Freitag ab 21.30 und am Samstag ab 21 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 13 Uhr Live-Musik und Kinderprogramm

Stockstadt am Rhein

1. Mai - Kühkopf-Frühlingsfest

Auf Hofgut Guntershausen, ab 11 Uhr

Wächtersbach

5. bis 13. Mai - Messe Wächtersbach

Verbrauchermesse auf dem Messegelände, täglich von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Weinbach

28. April bis 1. Mai - Ritterspiele auf Burg Freienfels

Mit Musik, Handwerk, Ritterlager u.a., jeweils ab 11.30 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr Feldandacht

Wiesbaden

27. April bis 1. Mai - Wiesbadener Schoppetage

Am Kulturzentrum Schlachthof, am Montag von 12 bis 23 Uhr und am Dienstag von 16 bis 20 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen