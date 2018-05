Märkte und Feste in Hessen

Ein Waldfest in Alsbach-Hähnlein, das Weinfest auf dem Frankfurter Liebfrauenberg und das Königsteiner Ritterturnier auf der Burg - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsbach-Hähnlein

10. Mai – Waldfest

Im Görschel, ab 10.30 bis Uhr Gottesdienst, 13 bis 16 Uhr Live-Musik u.a.

Bruchköbel

10. Mai – Vatertagsgrillen

Mit Kinderprogramm auf dem Vereinsgelände des Geflügelzuchtvereins, Gleiwitzerstraße, ab 11 Uhr

Dillenburg

10. Mai - Dillenburger Bürger-Frühschoppen

Mit Live-Musik,am THW-Stützpunkt, Alte Rheinstraße 44, von 10 bis 17 Uhr

Eppstein

10. Mai - Prangerfest der Stadtwache

Auf der Burg Eppstein, mit Live-Musik, von 10 bis 18 Uhr

Eschborn

13. Mai - Modellbahnausstellung zum Eschenfest

Im Vereinshaus der Eisenbahnfreunde, Hauptstraße 14, von 11 bis 16 Uhr

Frankfurt

01.- 13. Mai - Weinfest auf dem Liebfrauenberg

Zwischen Zeil und Paulskirche, täglich ab 11 Uhr, jeweils ab 15.30 Uhr, mit Live-Musik

10. Mai – Vatertagsfest

Beim Kleintierzuchtverein Schwanheim, Bahnstraße o.Nr., ab 10 Uhr

12./ 13. Mai – Feldbahnfest

Im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, jeweils von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Frielendorf

9. / 10. Mai - Traditioneller Himmelfahrtsmarkt

Entlang der Haupt- und der Mühlenstraße, Mittwoch ab 11 und Donnerstag ab 9.30 Uhr, am Donnerstag von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffene Geschäfte

Griesheim (bei Darmstadt)

10. Mai – Familienfest

Mit Live-Musik, Kinderspielen u.a., auf dem Sportgelände des SV St. Stephan, Südring 3, von 11 bis 18 Uhr

Hammersbach

13. Mai - Tag des offenen Hofes

Auf den Hirzbacher Höfen, mit Kinderprogramm, Bauernmarkt u.a., ab 11 Uhr

Hanau

12. / 13. Mai – Weinfest

Vor der historischen Reinhardskirche Kesselstadt, Bienenstraße, mit Ausstellung, Kunsthandwerk u.a., Samstag von 15 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Höchst im Odenwald

11. - 14. Mai – Apfelblütenfest

Mit Flohmarkt und Pflanzenbasar, Sonntag ab 13.30 Uhr Festzug, Verkaufsoffene Geschäfte, Autoschau, Krönung der Apfelblütenkönigin am Freitag ab 19.30 Uhr, Sonntag ab 19 Uhr Abend der Vereine, Montag ab 11 Uhr Frühschoppen

Königstein

12. / 13. Mai - Königsteiner Ritterturnier

Auf der Burgruine, mit Mittelaltermarkt, Lagerleben, Nachtturnier, Feuershow u.a., Samstag von 11 bis 23 und Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Lindenfels

12. / 13. Mai - Mittelalterliches Spektakel

Auf der Burg, mit Markttreiben, Handwerk, Essen und Trinken, Samstag von 12 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Münzenberg

10. Mai – Fischerfest

Auf dem alten Bahnhofsgelände Trais, ab 11 Uhr Gottesdienst, anschließend Festbetrieb

Neu-Isenburg

10. Mai – Backfischfest

An der Bansamühle, ab 10 Uhr

Oberursel

13. Mai - Wiedereröffnung des Dampfbahnclubs Taunus

40-jähriges Jubiläum, Mainstraße 25,von 10 bis 17 Uhr, Fahrpreise ab 1,50 Euro

Schlüchtern

12. / 13. Mai – Apfelblütenfest

Auf Burg Brandenstein, Elm, Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Wächtersbach

7.- 13. Mai - Messe Wächtersbach

Verbrauchermesse auf dem Messegelände, täglich von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

10. Mai – Kunsthandwerkermarkt

Auf dem Marktplatz in der Altstadt, von 10 bis 18 Uhr

Walluf

10. Mai - Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Niederwalluf

Mühlstraße 40, mit Musik, Schauübung u.a., ab 11 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen