Rieslingfest in Kiedrich, Michelstädter Bienenmarkt und historischer Pfingstmarkt in Alsbach-Hähnlein - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsbach-Hähnlein

20./21. Mai - Historischer Pfingstmarkt

Im Schloss Alsbach, mit mittelalterlichem Handwerk, am Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr und am Montag von 11.30 bis 18 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Bad Nauheim

21. Mai - Tag der offenen Tür

Bei den Eisenbahnfreunden Wetterau, Am Goldstein 12, von 10 bis 18 Uhr

Bod Sooden-Allendorf

18. bis 21. Mai – Brunnenfest

In der Innenstadt, mit Live-Musik und Feuerwerk, am Freitag ab 13 Uhr, am Samstag ab 14.00 Uhr, am Sonntag ab 9.30 Uhr und am Montag ab 21 Uhr

Eichenzell

18. bis 21. Mai - „Lust auf Lilien“

Gartenfest Schloss Fasanerie, mit Rahmenprogramm, von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr, am Montag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: ab 14 Euro

Frankfurt

18. bis 22. Mai - Riederwälder Pfingst-Waldfest

Auf dem Sportplatz der SG Riederwald, mit Fußball, Spaß und Unterhaltung, am Freitag ab 18 Uhr Eröffnung mit Kinderdisco, am Samstag ab 15 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr, am Montag ab 10 Uhr und am Dienstag ab 14 Uhr

20./21. Mai - „Mit Volldampf durch den Taunus“

Sonderfahrten zum Bahnhofsfest nach Königstein – ganztägig Dampf- und Dieselpendelzüge ab FFM-Höchst, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Gersfeld (Rhön)

20. Mai - Gersfelder Bauernmarkt

In der Rhönmarkthalle, von 11 bis 17 Uhr

Kiedrich

18. bis 21. Mai – Rieslingfest

Auf dem Josef-Staab-Platz, am Freitag ab 17 Uhr, ab 20 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 16 Uhr, ab 19 Uhr Live-Musik und am Sonntag ab 14 Uhr, ab 15 Uhr Live-Musik. Am Montag ab 19 Uhr Heimatabend

Michelstadt

18. bis 27. Mai - Michelstädter Bienenmarkt

Auf dem Festplatz, jeweils von 18 bis 22 Uhr

Münzenberg

19. bis 21. Mai - Münzenberger Mittelalter-Spektakulum

Unterhalb der Burg Münzenberg, mit Falkenshow, Kinderprogramm, Bruchenballturnier, Händlern, Handwerkern u.v.a., am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 23 Uhr und am Montag von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Nidderau

18./19. Mai - „Rock den Acker – Open Air“

Rockfestival mit Live-Musik, Campingplatz, Biergarten, Foodtrucks u.a., am Sportplatz Erbstadt, mit Shuttle-Bus u.a., Eintritt: ab 11 Euro

Ranstadt

21. Mai - Mühlen- und Mühlenmodellausstellung

Rund 70 Kaffee-, Gewürz-, Getreidemühlen, in der Breulstraße 11, Ober-Mockstadt, von 13 bis 16 Uhr

Ronneburg

19. bis 21. Mai - Traditionelles Pfingstturnier der Ritter zu Pferde

Auf der Ronneburg, mit Zeltlager, Kinderprogramm u.a., jeweils von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Wächtersbach

19. Mai - ACV-Family Day

Kostenlose Schnupper-Kartfahren, auf dem Vogelsbergring, Wittgenborn, von 12 bis 19 Uhr

Wettenberg

17. Mai - Hessischer Märchentag und Krämermarkt

Auf dem Festivalgelände in Wißmar, Eintritt: 4 Euro

