Bauernmarkt in Breitscheid, Alteburger Markt in Idstein und Kuckucksmarkt in Rotenburg a. d. Fulda - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsbach-Hähnlein

27. Mai - Kreismusiktreffen und Tag der offenen Tür

Bei der Feuerwehr und dem DRK Alsbach, von 10 bis 18 Uhr, ab 10.30 Uhr Auftritt der Musikzüge

Baunatal

27. Mai – Kleintierbörse

Im Vereinsheim des K2 Baunatal e.V., Zum Bahnhof 21, von 9 bis 13 Uhr

Breitscheid

25. Mai – Bauernmarkt

Im Ortsteil Rabenstein, 37 Händler mit Lebensmitteln, Pflanzen, und Bio-Produkten, ab 11 Uhr

Ehringshausen

26. Mai - Aktionstag „Ehringshausen bewegt sich“

Rund um die Großsporthalle, von 10 bis 16.30 Uhr

Eppertshausen

25.-28. Mai – Frühlingsfest

Mit Vergnügungspark und Biergarten auf dem Wilhelm-Körner-Platz, täglich ab 14 Uhr

Florstadt

27. Mai - Markenoffenes Mopedtreffen

Auf dem Festplatz Nieder-Florstadt, ganztägig

Frankfurt

26. Mai - 3.Rödelheimer Nachbarschaftsfest

Im Innenhof, Alexanderstraße 4, mit Live-Musik, von 17 bis 21 Uhr

26. Mai - Kinderfest mit Kinderflohmarkt

Auf dem Sossenheimer Kirchberg, von 14 bis 17 Uhr

26. Mai - Nachbarschaftsfest mit Live-Musik

Auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, ab 15 Uhr, ab 22 Uhr Feuerwerk

27. Mai - Tag der Bornheimer Vereine

In der Fußgängerzone rund um das Uhrtürmchen, mit Sport, Spaß und Spiel, von 11 bis 18 Uhr

Hanau

26./ 27. Mai – Familienfest

Rund um das größte Seifenkistenrennen Deutschlands an der Hermann-Ehlers-Straße, Steinheim, Samstag von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Hochheim am Main

26./ 27. Mai – Seefest

Auf der Vereinsanlage des ASV Forelle in Massenheim, Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen

Idstein

24. Mai - Alteburger Markt

Im Ortsteil Heftrich, Kram- und Viehmarkt, ab 07 Uhr, Live-Musik von 10 bis 22 Uhr

Kronberg

26./ 27. Mai - „Da Capo“ – Internationales Straßentheaterfestival

In der Altstadt, Samstag von 18 bis 23.30 und Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Mainhausen

25.-27. Mai - „Lakeside Bikedays“

Live-Musik, Shows, Marktplatz, Food-Truck und Händlermeile, Freitag ab 15 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr

Marburg

26./ 27. Mai - Kreativ-Messe

Im Erwin-Piscator-Haus, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Michelstadt

22.- 27. Mai - Michelstädter Bienenmarkt

Auf dem Festplatz, jeweils von 18 bis 22 Uhr

Rotenburg a.d.Fulda

26./ 27. Mai – Kuckucksmarkt

In Braach, Bauern- und Handwerkermarkt, am Sonntag mit Live-Musik, jeweils von 10 bis 18 Uhr

