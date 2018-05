Mittelalterliches Treiben auf der Ronneburg, Frühlingsfest in Eppertshausen und Hoffest auf Hofgut Fleckenbühl in Cölbe - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Das Programm des Hessentags in Korbach finden Sie auf hessentag.hr.de .

Cölbe

3. Juni – Hoffest

Auf Hofgut Fleckenbühl, Schönstadt, mit Führungen, Kinderprogramm, Musik u.a., von 11 bis 18 Uhr

Eppertshausen

25. bis 28.Mai – Frühlingsfest

Mit Vergnügungspark und Biergarten auf dem Wilhelm-Körner-Platz, täglich ab 14 Uhr

Frankfurt

2./3. Juni - Sommerfest im Tierheim Nied

Essen und Trinken, Tierflohmarkt, Katzenvorstellung, Fotowettbewerb, Nieder Kirch weg, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

3. Juni - Modellbautag mit Fahrbetrieb

Im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Friedrichsdorf

31. Mai – Pfarrfest

Bei der katholischen Heilig-Kreuz-Gemeinde Burgholzhausen, mit Musikzug u.a., ab 10.30 Uhr

Groß-Umstadt

2./3. Juni – Hoffest

Im Weingut Lohmühle, am Samstag mit Live-Musik ab 14 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr Live-Musik, Führungen u.a.

Gründau

31. Mai - Teichfest

In Breitenborn, ab 10 Uhr

Hanau

31. Mai bis 3. Juni – Gartenfest

Im Staatspark Wilhelmsbad, mit Pflanzen-, Deko-, Wohn- und Gartenausstellung, am Donnerstag von 9 bis 19 Uhr, von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr, Eintritt: 11 Euro

Hofgeismar

1. bis 4. Juni Viehmarkt und Heimatfest

Mit Vergnügungspark, Musik im Festzelt, Festumzug u.a.

Idstein

3. Juni - Welterbetag am Römerturm

Führungen durch den Turm, römische Spiele und Informationen am Römerturm in Dasbach, von 11 bis 17 Uhr

Langgöns

31. Mai - Musikalischer Frühschoppen

Auf dem Zeltplatz, ab 11 Uhr

Mörfelden-Walldorf

1. bis 3. Juni – Gickelfest

Am Gundhof Walldorf, mit Live-Musik mit Tanz an allen Abenden u.a.

Ronneburg

2./3. Juni - „Edle Damen und furchtlose Landsknechte“

Erlebnistage mit historischem Treiben auf der Ronneburg, jeweils von 11 bis 17 Uhr – es gelten die regulären Eintrittspreise

Staufenberg

30./31. Mai – Krämermarkt

Am Mittwoch ab 19 Uhr Gottesdienst, Eröffnung des Marktes am Donnerstag ab 10 Uhr, im Hof des Heimatmuseums, mit Live-Musik, Tanzshow u.a.

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen