Erdbeerfest in Kronberg, Weinfest in Offenbach und Blaulichttag der Hilfsorganisationen in Biebesheim - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Wildungen

8. bis 15. Juni – Gassenhauer

Wellunger Alstadtwoche, mit Live-Musik Kunst- und Trödelmarkt und vielen Veranstaltungen in der Altstadt

Biebesheim

9. Juni - Blaulichttag der Hilfsorganisationen

Auf dem Marktplatz, mit Informationen und Aktionen ab 11 Uhr, ab 16 Uhr Fahrzeugübergabe, ab 20 Uhr gemütlicher Abend mit Live-Musik

Dreieich

9./10. Juni – Kunsthandwerkermarkt

Im Bürgerpark am Bürgerhaus Sprendlingen, am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Ehringshausen

8. bis 10. Juni – Sommerfest mit Freizeitfußballturnier

Auf dem Stadiongelände, am Samstag ab 9 und am Sonntag ab 10 Uhr

Frankfurt

9./10. Juni - Pow Wow - Indiandertanzfest

Im Licht- und Luftbad Riederwald, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 3 Euro

9./10. Juni - Traditionelles Bornfest

Am Harheimer Born, am Samstag ab 17.30 Uhr stimmungsvolles Beisammensein mit Musik, am Sonntag ab 10.45 Uhr Gottesdienst, anschließend Frühschoppen, ab 15 Uhr Kinderprogramm u.a.

10. Juni - Hafenbahnfahrt der historischen Eisenbahn

Abfahrt am Eisernen Steg, stündlich zwischen 11 und 17 Uhr

Gießen

5. Juni - Festival der Energie

An der TH Mittelhessen, mit praxisnahen Projektvorstellungen zum Thema effiziente Energienutzung und CO2-Einsparung, von 11 bis 18 Uhr

Gründau

10. Juni – Sommerfest

Im Schlosshof Gettenbach, von 10.30 bis 20 Uhr

Idstein

8. bis 10. Juni - Idstein JazzFestival

Auf mehreren Bühnen in der Altstadt, am Freitag ab 20 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab ab 15 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11.15 Uhr Frühschoppen, Eintritt: ab 8,- Euro

Kronberg

10. Juni – Erdbeerfest

Auf der Burg und in der Innnestadt, mit Oldtimertag und verkaufsoffenen Geschäften, von 12 bis 18 Uhr

Maintal

9./10. Juni – Hoffest

Auf dem Käwernhof, Am Rathaus 2, am Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen

Neustadt

9./10. Juni - Junker-Hansen-Mittelaltermarkt

In der Innenstadt, Händler, Handwerker und Ritterlager, jeweils ganztägig

Offenbach

9. Juni – Weinfest

Im Weingarten in Rumpenheim, ab 11 Uhr

Schotten

9./10. Juni - Offene Gartenpforte

Mit Mühlenmodellausstellung in Anneroses Garten, Rainröder Straße 11, Eichelsachsen

Weimar

10. Juni - Tag der offenen Tür

Bei der Gemeinschaft in Kehna, mit Musik, Spaß, Spiel u.a., von 13 bis 17 Uhr

