Märkte und Feste in Hessen

Gersfelder Bauernmarkt, Wellunger Altstadtwochen und Apothekergartenfest in Wiesbaden - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Wildungen

8. bis 15. Juni - Gassenhauer – Wellunger Altstadtwoche

Am Freitag und Samstag Rock-, Pop- und Jazz-Nacht, am Sonntag Künstler- und Trödelmarkt u.a.

Frankfurt

13. Juni - Sommferfest für Senioren

Im Frankfurter Verband, Am Weingarten 18-20, von 14 bis 18 Uhr

17. Juni – Sommerfest

Im christlichen Zentrum, Eastside 15, Salzschlirfer Straße 15, ab 10.30 Uhr

Gersfeld (Rhön)

17. Juni - Gersfelder Bauernmarkt

In der Rhönmarkthalle, von 11 bis 17 Uhr

Kassel

16. Juni - 5. Kirchditmolder Sommertreff

Am Kapellenweg, mit Showtanzgruppe, Chorauftritt ab 14 Uhr, Stadführung ab 12.30 Uhr u.a.

16. Juni - Fest der Sinne und Seele

Im Haus des diakonischen Werkes, Wildemannsgasse 4, von 12 bis 16 Uhr

Lautertal (Odenwald)

16./17. Juni - Lautertaler Gesundheitstage

„Schulmedizin trifft Alternative“, in der Heidenberghalle Gadernheim, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Obertshausen

16./17. Juni - Obertshäuser Pfarrfestgaudi

Rund um die katholische Pfarrkiche Herz Jesu, am Samstag ab 18 Uhr mit Zeltgaudi und Live-Musik, Sonntag ab 9.30 Uhr Festmesse, ab 11 Uhr Frühschoppen, Tombola u.a.

Reinheim

17. Juni - Tag der offenen Höfe

In Ueberau, mit 23 teilnehmenden Hof- und Gartenbesitzern, von 11 bis 18 Uhr

Wiesbaden

17. Juni – Apothekergartenfest

Mit Pflanzenführungen, Quiz, Kinderprogramm und Live-Musik, in der Aukammallee 39, von 12 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihre Feste auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen