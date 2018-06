Braunfelser Weinfest, Festival der Kulturen in Hanau und Sommerfest im Geflügelzuchtverein am Frankfurter Berg - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Braunfels

22. bis 24. Juni - Braunfelser Weinfest

Im Kurpark und an der Lindenallee, am Freitag ab 18 Uhr, ab 20 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Eppstein

23. Juni - 700 Jahre Eppstein

Dampfpendelzugfahrten zwischen FFM-Höchst und Idstein mit Halt in Eppstein

Frankfurt

24. Juni - Sommerfest

Im Geflügelzuchtverein Frankfurter Berg e.V., im Ginsterweg o.Nr., von 10 bis 17 Uhr

Hanau

22. bis 24. Juni - Festival der Kulturen

An der Lindenau in Großauheim, mit Musik, Kleinkunst, Tanz, Show u.a., am Freitag von 18 bis 24 Uhr, am Samstag von 13 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

