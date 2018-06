Street-Food-Festival in Bad Wildungen, Gladenbacher Kirschenmarkt und Großes Oltimer-Treffen in Usingen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Vilbel

1. Juli - 26. Massenheimer Oldtimertreffen

Beim Gerätehaus am Erlenbachstrand, von 10 bis 17 Uhr

Bad Wildungen

30. Juni - 1. Juli - Street-Food-Festival

Mit Foodtrucks, Live-Musik und anderem, jeweils von 11 bis 22 Uhr

Breitscheid

29. Juni – Bauernmarkt

Mit 37 Händlern in der Ortsmitte in Rabenstein, ab 11 Uhr

Frankfurt

30. Juni - 1. Juli – Fischerfest

Beim A.S.V Höchst, An der Martinsgrube, Höchster Weg, Schwanheim, Samstag 13 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr

1. Juli - Sommer-Fahrtag

Im Feldbahnmuseum, durch den Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: ab 3 Euro

Gladenbach

29. Juni - 1. Juli - Gladenbacher Kirschenmarkt

Freitag von 8 bis 18 Krammarkt, ab 11 Uhr Live-Musik, ab 20 Uhr Wahl und Krönung der Kirschenkönigin, anschließend Tanzmusik, Samstag ab 10 Uhr Frühstück, ab 14.30 Uhr bunter Nachmittag für Kinder und Senioren, Sonntag ab 10.30 Uhr Gottesdienst, ab 14 Uhr Festzug, ab 23 Uhr Feuerwerk

Greifenstein

1. Juli - Markt im Park

In Beilstein, mit Kunsthandwerk und anderem, von 10 bis 18 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

30. Juni - 1. Juli - Sommerfest in der Kleingartenanlage

Im Münchsbruch e.V., jeweils ab 11 Uhr

Ronneburg

30. Juni - 1. Juli – „Burgbelebung“

Auf der Ronneburg, Tanz und Vorführungen, jeweils von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: üblicher Eintrittspreis zum Museum

Usingen

30. Juni - 1. Juli -Großes Oltimer-Treffen

Im Rahmen des Stadtfests, Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr

Walluf

25.- 26. Juni - Wallufer Johanniskerb

Auf dem Festplatz am Rheinufer, Montag von 11 bis 14 Uhr Frühschoppen

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen