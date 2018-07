Ob Weinseligkeit in Obertshausen oder eine Fete am Hafen von Schierstein - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Höchst im Odenwald

8. Juli - AWO/Integra-Familienfest in Mümling-Grumbach

Live-Musik, Rahmenprogramm, Spielmobil, von 11 bis 18 Uhr

Obertshausen

3. bis 9. Juli - Weinfest

Auf dem Festplatz in der Vogelsbergstraße, täglich musikalisches Rahmenprogramm, jeweils von 17 bis 23 Uhr

Rüsselsheim

6. bis 8. Juli - Weinfest im Verna-Park

Weine und Winzer aus dem Rheingau, Rheinhessen und der Pfalz, mit Bühnenprogramm, Fr ab 17 Uhr, Sa ab 15 Uhr, So ab 11 Uhr

Wiesbaden

6. bis 9. Juli - 70. Schiersteiner Hafenfest

Festmeile, Vergnügungsmarkt, Fr ab 15 Uhr, Sa Flohmarkt von 8 bis 14 Uhr, So ab 10 Uhr mit Gottesdienst, Mo Feuerwerk um 22.30 Uhr

Wölfersheim

7. Juli - 25 Jahre Bauwagen "SilBerStad(t)l"

Auf dem Tanzhof Berstadt, mit Musik, Rahmenprogramm und Altstadtfest, ab 17 Uhr



