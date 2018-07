Das Backfischfest in Mainhausen, Handarbeitsmarkt auf der Veste Otzberg und der Start der Rodgauer Weinwoche - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Flieden

14.- 16. Juli - Sommerfest 60 Jahre Heimatverein Flieden

Im Ringweg, Sommerfest mit Musik, Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr

Friedrichsdorf

13.- 15. Juli – Batschkappenfest

Rund um das Feuerwehrhaus Köppern

Mainhausen

14.- 16. Juli - Backfischfest in Mainflingen

Beim ASV Mainflingen am Anglersee, Livemusik und Kinderprogramm, ab 10 Uhr

Mörfelden-Walldorf

13.- 15. Juli - 22. Walldorfer Weinfest

Rheinhessische Weine, Live-Musik, Tanzgruppen am Sonntag, Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 19 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr

Otzberg

14./ 15. Juli – Handarbeitsmarkt

Auf der Veste Otzberg, Stickereien, Schmuck, Hüte, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Rodgau

13.- 22. Juli - Rodgauer Weinwoche

Auf dem Puisplatz, Nieder-Roden, mit Musik und Rahmenprogramm sonntags bis donnerstags von 17 bis 23 Uhr, freitags und samstags, von 17 bis 24 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen