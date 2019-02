Die Fastnachtssaison 2019 nimmt Fahrt auf. Außerdem noch Sächelchesmarkt in Otzberg und ein Hobbykünstlermarkt in Schöneck-Kilianstädten - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Frankfurt

15. Februar - Inthronisation des Frankfurter Prinzenpaares

Im Narrenzelt auf dem Festplatz am Ratsweg, ab 19.31 Uhr

17. Februar - Fastnacht Kinder- und Jugendsitzung

Im Narrenzelt auf dem Festplatz am Ratsweg, ab 14.11 Uhr

Kelkheim

16. Februar - Traditionelle Karnevalssitzung

Bei der TSG Münster, Lorsbacher Straße 39, ab 19.31 Uhr, Eintritt: 13 Euro

Kronberg

16. Februar - Faschingssitzung „Spuk auf der Burg“

Ab 19.11 Uhr, Eintritt: 14 Euro

17. Februar - Kinderfasching „Gespensterparty“

Ab 15.11 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Otzberg

16./17. Februar – Sächelchesmarkt

Im Museum Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Rüsselsheim

17. Februar – Rüsselsheimer Gardetag

Mit Guggegottesdienst ab 10.11 Uhr, Livemusik auf dem Marktplatz ab 11.33 Uhr, Umzug durch die Innenstadt ab 14.11 Uhr und Party auf dem Marktplatz ab 16.11 Uhr

Schöneck

17. Februar – Hobbykünstlermarkt

Im Bürgertreff Kilianstädten, von 11 bis 17 Uhr

