Sächelchesmarkt in Otzberg, Hessische Landwirtschaftsmesse in Alsfeld und FasseNIGHT in Wetzlar - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

22. bis 24. Februar - Hessische Landwirtschaftsmesse

In der Hessenhalle, am Freitag von 13 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr

Darmstadt

23. Februar - Prunksitzung der Karneval-Gesellschaft „Narrhalla“

Im Hotel in der Rheinstraße 105, ab 18.46 Uhr

Frankfurt

18./19. Februar - Rosa Cloudchen-Sitzungen

Im Narrenzelt auf dem Festplatz am Ratsweg, jeweils ab 19.31 Uhr

24. Februar - Klaa Pariser Gardetag der Fidelen Nassauer

Im Vereinsheim im Wenzelweg 21, ab 15 Uhr

Groß-Gerau

23. Februar - BeGEISTerung beim CVG!

Im Spukschloss wird die Fastnacht schee! – Traditionelle Prunksitzung in der Stadthalle, ab 19.11 Uhr, Eintritt: 13 Euro

Otzberg

23./24. Februar – Sächelchesmarkt

Im Museum Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Wetzlar

23. Februar - FasseNIGHT-Party mit Live-Musik

In der Eventwerkstatt, ab 20.11 Uhr, Eintritt: 11 Euro plus VVK

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen