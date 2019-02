Märkte und Feste in Hessen

Das Finale der Fastnachtszeit in ganz Hessen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Babenhausen

5. März - Babenhäuser Fastnachtszug

Durch die Innenstadt, ab 13.11 Uhr

Bad Vilbel

1. März - Maskenball der Feuerwehr

In der Breitwiesenhalle, Gronau, ab 21.11 Uhr, Einlass ab 18 Jahren

3. März – Kinderfasching

In der Breitwiesenhalle, Gronau, ab 15.11 Uhr

Bad Wildungen

2./3. März – Kunsthandwerkermarkt

In der Wandelhalle Reinhardshausen, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Bensheim

4. März - Rosenmontagsparty mit Live-Musik

Im Kolpinghaus, ab 20 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Bensheim

5. März – Kinderfastnachtsparty

Im Kolpinghaus, ab 14.31 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Cölbe

23. Februar - Offenes Haus

Auf Hofgut Fleckenbühl, Schönstadt, von 15 bis 18 Uhr

Frankfurt

28. Februar - Damensitzung der Fidelen Nassauer

Im Wenzelweg 21, ab 20.11 Uhr, Eintritt: 16 Euro

28. Februar – Weiberfastnacht

Im kath. Pfarrheim Harheim, Philipp-Schnell-Straße 55, ab 20 Uhr, Eintritt: 10 Euro

2. März – Faschingsparty

Im kath. Pfarrheim Harheim, Philipp-Schnell-Straße 55, ab 20.33 Uhr, Eintritt: 10 Euro

2. März - Fastnachtliche Prunk- und Fremdensitzung der Bernemer Käwwern

Im Saalbau Bornheim, ab 18.31 Uhr, Eintritt: 17 Euro

2. März - Prunksitung der Fidelen Nassauer

Im Wenzelweg 21, ab 19.31 Uhr, Eintritt: 17 Euro

4. März - Faschingsparty für Kinder

In der Aula der Pestalozzi-Schule, Vatterstraße 1, Eintritt: 14 Euro

4. März - Kindermaskenball der Fidelen Nassauer

Im Wenzelweg 21, ab 14.11 Uhr, Eintritt: 4 Euro

4. März - Rosenmontagsparty der Bernemer Käwwern

Mit Live-Musik, im Saalbau Bornheim, ab 19.31 Uhr, Eintritt: 19 Euro

4. März – Rosenmontagssitzung

Im kath. Pfarrheim Harheim, Philipp-Schnell-Straße 55, ab 19.31 Uhr Uhr, Eintritt: 14 Euro

5. März - Fastnachtskehraus der Fidelen Nassauer

Im Wenzelweg 21, ab 20.11 Uhr, Eintritt: 13 Euro

Griesheim (bei Darmstadt)

5. März - Kreppelkaffee des GV Harmonie

Im Bürgerhaus, ab 14.11 Uhr, Eintritt: 9 Euro

Kassel

2. März - Prunk & Galasitzung

In der Philipp-Scheidemann-Straße, ab 20.11 Uhr

4. März - Rosenmontagsparty mit Live-Musik

In der Goethestraße 29, ab 20 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Kelkheim

4. März – Rosenmontagszug

Durch den Ortskern von Fischbach, Start um 14.11 Uhr ab Behringstraße

5. März – Kinderfaschingsparty

In der TSG-Halle, von 15 bis 17.30 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Neu-Isenburg

2. März - Fastnachtssitzung des KV „Die Watze“

In der Hugenottenhalle, ab 18.31 Uhr, Eintritt: 14 Euro

3. März - Kinderkostümball des KV „Die Watze“

In der Hugenottenhalle, ab 13.31 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro

Otzberg

2./3. März – Sächelchesmarkt

Im Museum Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Rodgau

2. März - Prinzenball mit Live-Musik

In Jügesheim, Lange Straße/Ecke Nordring, ab 20.11 Uhr

Seligenstadt

2. März – Schlumberball

Schlager-Fastnachtsball im Riesen-Saal, ab 19.30 Uhr, Eintritt: 15 Euro

Sulzbach/Ts.

2. März - Sulzbacher Hitnacht

Im Bürgerzentrum Frankfurter Hof, ab 19.30 Uhr, Eintritt: 12 Euro

