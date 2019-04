Schachblumenfest in Sinntal, "La Villa Cotta" in Laubach und Frühlingsmarkt in Rüsselsheim - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsbach-Hähnlein

27./28. April - Kinder-Ritterfest

Auf Schloss Alsbach, mit Spiel, Händlern, Gaukler, Zauberer u.a., am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Bad Homburg

22. April – Ostereiersuchen

Auf der Kleintierzuchtanlage im Beudeweg, Ober-Erlenbach, von 11 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr

Bad Vilbel

28. April - Erbsensuppenessen der Freiwilligen Feuerwehr Gronau

In der Behelfswache in der Neuen Straße 8, von 11 bis 15 Uhr

Dieburg

27. April - „Dieburg blüht was“

Blumen- & Pflanzenbörse rund um das Rathaus, von 9 bis 13 Uhr

Dillenburg

27. April - Königstag mit Familienfest

Auf dem Schlossberg, mit Flohmarkt, Feuer- und Schwertkampfshow, Kinderprogramm u.a., ab 11 Uhr

Frankfurt

28. April - Volkslauf und „After-Walk-Party“

Auf dem Sportplatz der SG Bornheim 1945 e.V., Berger Straße 385, ab 9 Uhr, Party ab 14.30 Uhr

Frielendorf

19. bis 22. April - Historischer Ostermarkt

Auf Burg Herzberg, mit Kunst und Handwerk, Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 21 Uhr, am Montag von 11 bis 18 Uhr

Glauburg

27./28. April - Stockheimer Bahnhofsfest

Am Samstag ab 12 Uhr Dampflok-Sonderfahrt, Familientag mit Kinderprogramm u.a., am Sonntag ab 11 Uhr Bimmelbahn, Kinderprogramm, Musik u.a.

Großkrotzenburg

20. bis 22. April - Rhein-Main Genuss & Gartenlust

Im Strandbad Spessartblick, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Laubach

26. bis 28. April - „La Villa Cotta“

Garten- und Landhaustage im Schlosspark, am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 6,50 Euro

Romrod

26. bis 28. April - Häinze Kirmes

Mit Live-Musik, Festzeltprogramm, Showprogramm u.a.

Roßdorf

28. April - Fahrtag beim Roßdörfer Eisenbahnclub

In der Holzgasse 7, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 1 Euro pro Fahrkarte

Rüsselsheim

27. April – Frühlingsmarkt

Mit Kunsthandwerk in der Altstadt, Königstädter Straße 4, 40 und 52

Sinntal

28. April – Schachblumenfest

Im Ortsteil Altengronau, am Festplatz, von 11 bis 17 Uhr

