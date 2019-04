Blumenbasar in Darmstadt, Maistadtfest in Frankenberg und Fischerfest in Bruchköbel - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bruchköbel

1. Mai – Fischerfest

Auf dem Vereinsgelände des ASV, in den Wingerten, Oberissigheim, ab 10 Uhr

Darmstadt

5. Mai - Blumenbasar mit Rahmenprogramm

An der Aumühle, Wixhausen, von 10 bis 17 Uhr

Dieburg

3. bis 5. Mai – Maimarkt

In der Innenstadt, mit verkaufsoffenem Sonntag, Autosalon, Entenrennen am Sonntag, Weinfest im Fechenbachpark u.a.

Dreieich

5. Mai - Oldtimertreffen mit 50er-Jahr-Markt

In der Altstadt von Dreieichenhain, von 10 bis 18 Uhr

Frankenberg (Eder)

4./5. Mai – Maistadtfest

Mit verkaufsoffenem Sonntag und buntem Treiben, am Samstag von 9.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Frankfurt

3. Mai – Frühlingsfest

Mit Blütenzauber in der Valentin-Senger-Straße 136a, von 12 bis 18 Uhr

4./5. Mai - Feldbahnfest „Trümmerbahnen“

Im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

4./5. Mai – Goetheturmfest

Im Wendelsweg 1, mit Musik, Festgottesdienst u.a., am Samstag von 11.30 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

30. April - Tanz in den Mai

Im Gemeindesaal der ev. Nazarthgemeinde, Feldscheidenstraße 36, ab 20 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

1. Mai - Feier zum 1.Mai

In der Kleingartenanlage Im Münchsbruch e.V., ab 11 Uhr

Heusenstamm

30. April - Tanz in den Mai

In der TSV Maingauhalle, ab 18.30 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Knüllwald

1. Mai - Traditionelles Maibaumfest

Mit Live-Musik am Backhaus Völkershain, ab 11 Uhr

Kronberg

5. Mai - Kronberger Genuss-Messe

In und vor der Stadthalle, von 11 bis 19 Uhr

Laubach

1. Mai - 1.Mai-Feier

Am Sportplatz Wetterfeld, ab 10.30 Uhr

Maintal

1. Mai - Anglerfest des Hochstädter Angelvereins

Im Bürgerhaus Hochstadt, von 11 bis 15 Uhr

Michelstadt

1. Mai - Wanderung um Steinbuch

Mit Weinverkostung an mehreren Stationen, von 10 bis 18 Uhr

Neu-Anspach

4./5. Mai – Pflanzenmarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr, es gelten die Eintrittspreise des Hessenparks

Rodgau

5. Mai - Tag der Inklusion

Alter Weg 25, Jügesheim, mit Vorträgen, Spendenflohmarkt u.a., ab 13 Uhr

