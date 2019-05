Forellenfest in Steinau an der Straße, Apfelblütenfest in Höchst im Odenwald und Braunfelser Famileintag - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Nauheim

11./12. Mai – Dorffest

Im Ortskern von Nieder-Mörlen, am Samstag ab 19 Uhr, ab 20 Uhr Tanz mit Live-Musik, am Sonntag ab 12 Uhr Frühschoppen, ab 14 Uhr Programm der Vereine u.a.

Braunfels

12. Mai - Braunfelser Familientag und Eröffnung der Sommerkonzertsaison

Im Kurpark und der Lindenallee, von 14 bis 18 Uhr

Höchst i. Odw.

10. bis 13. Mai – Apfelblütenfest

Im Ortskern, mit Vergnügungspark, Marktbetrieb und Festzelt auf dem Montmelianer Platz, am Freitag ab 19.30 Uhr Krönung der Apfelblütenkönigin, ab 21 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 9 Uhr Pflanzenbasar, ab 11 Uhr Live-Musik, ab 19 Uhr Schlagerabend, am Sonntag ab 10 Uhr Zelt-Gottesdienst, ab 13.30 Uhr Festzug, ab 19 Uhr Abend der Vereine, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 14 Uhr Kinderfest u.a.

Schlangenbad

11./12. Mai – Blumenmarkt

Rund um das Feuerwehrgerätehaus am Sportplatz Hausen, am Samstag ab 9.30 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr

Steinau an der Straße

10. bis 12. Mai – Forellenfest

In Uerzell, am Freitag ab 21.30 Uhr und am Samstag ab 21 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 13 Uhr Live-Musik

Wetzlar

11. Mai - 15 Jahre Hospitz Haus Emmaus

In der Charlotte-Bamberg-Straße 14, mit Pflanzenmarkt, Hausführungen, Live-Musik u.a., von 11.30 bis 16.30 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen