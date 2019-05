"Rock den Acker Open Air" in Nidderau, Weinfest in Villmar und Shabby-Markt in Lorsch - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Amöneburg

19. Mai - Gartenfest im Kinkerlitzchen

Auf dem Aussiedlerhof, Hollerborn 2, von 11 bis 18 Uhr

Bad Orb

18./19. Mai - Spessarter Genuss und Gartenlust

Im Kurpark, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Braunfels

19. Mai – Kräutermarkt

Im Kurpark, von 10 bis 18 Uhr

Florstadt

19. Mai - Kreidlertreffen und markenoffenes Treffen

Auf dem Messeplatz, ab 9 Uhr

Großalmerode

19. Mai - Musikalischer Frühschoppen

Mit buntem Rahmenprogramm und Kinderprogramm, bei der Freiwilligen Feuerwehr, ab 11 Uhr

Kiedrich

17. bis 20. Mai - Kiedricher Rieslingfest

Auf dem Josef-Staab-Platz, mit Live-Musik, Frühschoppen am Sonntag ab 12 Uhr, am Montag Heimatabend u.a.

Kronberg

18. Mai - Braun-Designbörse

In der Frankfurter Straße 145, von 10 bis 16 Uhr

Lorsch

19. Mai - Shabby-Markt

In der Nibelungenhalle, von 11 bis 17 Uhr

Nidderau

17./18. Mai - „Rock den Acker – Open Air 2019“

Rock-/Metal-Festival am Sportplatz in Erbstadt, am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag ab 14.30 Uhr Eintritt: ab 19 Euro

Rodenbach

19. Mai - Kreativer Frühlingsmarkt

In und um den Schützenhof, Oberrodenbach, Im Lochseif 24, von 11 bis 18 Uhr

Villmar

18./19. Mai - Weinfest mit Live-Musik

Am Lahnufer, auf dem Parkplatz der König-Konrad-Halle, am Samstag von 15 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr

