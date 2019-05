Märkte und Feste in Hessen

Familienfest in Hanau, Volksfest in Homberg (Efze) und Start der Messe Wächtersbach - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Soden-Salmünster

24. bis 26. Mai - Jubiläumsfest „50 Jahre Jugendfeuerwehr Salmünster“

Im Gerätehaus, Freitagabend Festkommers, am Samstag ab 10 Uhr Festbetrieb und Stadtmeisterschaft der Jugendfeuerwehren, ab 20 Uhr Tanz mit Live-Musik (Eintritt ab 6 Euro), am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, ab 14 Uhr Festzug u.a.

Frankfurt

22. Mai bis 2. Juni - Mai- & Weinfest

Auf demLiebfrauenberg, mit Live-Musik von Mittwoch bis Sonntag, täglich ab 11 Uhr geöffnet

25./26. Mai - Altstadtfest und Fest der Vereine

Vor der Schelmenburg und auf der Marktstraße, Bergen-Enkheim, am Samstag von 18 bis 22 Uhr Musik, am Samstag von 11 bis 22 Uhr Straßenfest, ab 13 Uhr Programm auf der Bühne u.a.

26. Mai - Tag der Bornheimer Vereine

Rund ums Uhrtürmchen, Berger Straße 183-204, von 11 bis 18 Uhr

Hainburg

24. bsi 26. Mai - Hainburger Markt

Im Ortsteil Hainstadt, mit Handwerk, Kunst, Dienstleistern, Handel u.a., am Freitag von 14 bis 23 Uhr, am Samstag von 10 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr

Hanau

25./26. Mai – Familienfest

In der Hermann-Ehlers-Straße, Steinheim, mit Seifenkistenrennen, Foodtrucks, Spielfest für Kinder u.a., am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr

25. Mai – Countryfest

Bei den Großauheimer Hasen, Spitzenweg 6, ab 19 Uhr

Hofgeismar

25. Mai - Jubiläumsfest 25 Jahre Abfallentsorgung Kreis Kassel

Am Entsorgungszentrum Kirschenplantage, mit Kinderprogramm und Informationen rund um Entsorgung und Recycling, von 11 bis 16 Uhr

Homberg (Efze)

24. bis 26. Mai – Volksfest

In der Altstadt, mit Marktständen, Live-Musik auf zwei Bühnen, Festzug und verkaufsoffenem Sonntag, von Freitag, 18 Uhr bis Sonntag 18 Uhr

Idstein

24. bis 26. Mai - tArt-Orte

Kunsthandwerkermarkt in der Eckenstraße 14, Heftrich

Kronberg

26. Mai - Internationales Straßentheater-Festival

Auf Burg Kronberg, ab 11 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Mainhausen

24. bis 26. Mai - Lakeside-Bikedays

Mit Unterhaltungsprogramm auf 2 Bühnen, am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Marburg

25. Mai – Pflanzenmarkt

Im Neuen Botanischen Garten an den Lahnbergen, Karl-von-Frisch-Straße 6, von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Mühlheim

25./26. Mai - Mühlheimer Maimarkt

Im Ortskern, mit Live-Musik, verkaufsoffenem Sonntag, Kinderprogramm u.a., am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Offenbach

25. Mai – Selbsthilfegruppentag

In der Fußgängerzone in der Frankfurter Straße, von 10 bis 15 Uhr

Sontra

26. Mai - Andacht mit Waldbegang der Waldinteressenten Ulfen

An der Talbrücke Riedmühle, ab 9.30 Uhr

Wächtersbach

25. Mai bis 2. Juni - Messe Wächtersbach

Auf dem Messegelände, täglich von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Weimar

26. Mai - Tag der offenen Tür

Bei der Gemeinschaft in Kehna, ab 13 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen