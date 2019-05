Brunnenfest in Beerfelden, Himmelfahrtsmarkt in Frielendorf und Prangerfest der Eppsteiner Stadtwache - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Vilbel

30. Mai - Vatertagsfest des Kleintierzuchtvereins

In der Wiesengasse 97, neben der Kläranlage, von 11 bis 18 Uhr

Beerfelden

30. Mai – Brunnenfest

Im Ortskern, mit Kinderprogramm, Live-Musik, Handwerk, Krämerladen u.a.

Dreieich

30. Mai - Tag der offenen Tür

Bei der Feuerwehr Sprendlingen, an der Hainer Chaussee, mit Autoschau u.a., ab 10 Uhr

Eppertshausen

29. Mai - Warm-Up-Party zum Vatertag

Mit Live-Musik, in der Nieder-Röder-Straße 101, ab 20 Uhr

Eppstein

30. Mai - Prangerfest der Stadtwache

Mit Live-Musik auf Burg Eppstein, von 10 bis 18 Uhr

Frankfurt

2. Juni - Modellbautag mit Dampfbetrieb

Im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

22. Mai bis 2 Juni - Mai- & Weinfest

Auf dem Liebfrauenberg, mit Live-Musik von Mittwoch bis Sonntag, täglich ab 11 Uhr geöffnet

30. Mai – Bachgassefest

Alt Enkheim 11, Enkheim, mit Stimmung, Spiel und Spaß, ab 10 Uhr

Frielendorf

29./30. Mai – Himmelfahrtsmarkt

In der Haupt- und der Mühlenstraße, mit Marktbetrieb, Vergnügungspark u.a., am Mittwoch ab 11 Uhr und am Donnerstag ab 10.30 Uhr

Hanau

30. Mai - Tag der offenen Tür

Im Hirtengarten Klein-Auheim, mit buntem Rahmenprogramm, ab 10 Uhr

Herborn

1./2. Juni - Ponyfest und Hessisches Pferdefestival

Mit Showcup, Reitwettbewerben u.a. in Schönbach, jeweils ab 8 Uhr

Hungen

30. Mai bis 2. Juni - 1250 Jahre Bellersheim

Jubiläumsfest auf dem Festplatz am Bürgerhaus Bellersheim, Ostendstraße, am Donnerstag ab 10.30 Uhr Gottesdienst, anschl. Live-Musik, am Freitag ab 20.30 Uhr Live-Rock, Eintritt: 8 Euro, am Samstag ab 20.30 Uhr Alpenrock, Eintritt: 12 Euro, am Sonntag ab 13.30 Uhr Festzug und anschließender Ausklang im Festzelt

Kriftel

1./2. Juni - Traditionelles Straßenfest

Mit Live-Musik, Kunsthandwerk, Kinderprogramm u.a. in der Innenstadt, am Samstag von 15 bis 1 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr

Langgöns

30. Mai - Waldfest mit Traktorentreffen

Auf dem Waldsportplatz Cleeberg, ab 10 Uhr

Münzenberg

30. Mai – Fischerfest

Am alten Bahnhofsgelände Trais, ab 11 Uhr

Nidda

30. Mai - Himmelfahrtsgrillen mit Live-Musik

Am Schützenhaus Schwickartshausen, ab 10.30 Uhr

Schwalmstadt

29. Mai bis 2. Juni - Festwoche „500 Jahre Florshain“

Am Mittwoch mit Live-Rock-Abend, am Donnerstag Frühschoppen, am Freitag Theaterabend, am Samstag Dorfkaffee, Abends Tanz und am Sonntag stehender Festzug u.a.

Wächersbach

30. Mai – Kunsthandwerkermarkt

Auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

25. Mai bis 2. Juni - Messe Wächtersbach

Auf dem Messegelände, täglich von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 7 Euro

