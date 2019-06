Alsfelder Pfingtsmarkt, traditioneller Wäldchestag in Friedberg und Street Food Festival in Seligenstadt - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

7. bis 11. Juni - Alsfelder Pfingstmarkt

Volksfest mit Schau- und Fahrgeschäften, Rahmenprogramm im Festzelt und in der Stadthalle mit Musik, am Montag Höhenfeuerwerk ab 22.45 Uhr und am Dienstag von 8 bis 18 Uhr Krämermarkt u.a.

Angelburg

9. Juni – Traktortreffen

Auf dem ehemaligen Lagerplatz in der Schelde-Lahn-Straße 202, Gönnern, ab 11 Uhr, Ausfahrt ab 14 Uhr

Büdingen

8. Juni - Büdinger Schützenfest

Im äußeren Schlosshof, ab 20 Uhr Zapfenstreich, ab 21 Uhr Party mit Live-Musik, Eintritt: 10 Euro

Frankfurt

9. Juni – Sommerfest

Beim Geflügelzuchtverein 1946 Frankfurter Berg e.V., im verlängerten Ginsterweg o.Nr., ab 10 Uhr

11. Juni - Kinderfest zum Wäldchestag

Auf dem Sportplatz der SG Riederwald, ab 14.30 Uhr

Friedberg

9./10. Juni - Traditioneller Wäldchestag

Im Ossenheimer Wäldchen, am Sonntag ab 8 Uhr Flohmarkt, ab 14 Uhr Wäldchestag, ab 19 Uhr Tanzparty, am Montag ab 10 Uhr Frühschoppen, ab von 15.30 Uhr Kindernachmittag

Königstein

9./10. Juni - Bahnhofsfest in Königstein

Mit Dampfzugpendelfahrten nach FFM-Höchst zwischen 10 und 17 Uhr, Mitfahrten ab 6 Euro

Mörfelden-Walldorf

7. bis 9. Juni - Walldorfer Gickelfest

Mit Live-Musik auf der Zuchtanlage der Kleintierzüchter am Grundhof, Walldorf

Mühlheim

7. bis 9. Juni - Jubiläumsfest „110 Jahre Abteilung Fußball des TSV Lämmerspiel“

Auf dem Sportgelände im Offenbacher Weg, Lämmerspiel, am Freitag ab 19.30 Uhr Live-Musik, Eintritt: 20 Euro, am Samstag ab 12 Uhr Bolzplatzturnier, ab 19.30 Uhr Partynacht mit Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr Zeltgottesdienst, anschl. Frühschoppen mit Musik ab 10 Uhr u.a.

Obertshausen

7. bis 9. Juni - 950 Jahre Hausen

Auf dem Vorplatz des Bürgerhauses Hausen, am Freitag ab 19 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 18 Uhr Party-Abend, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 14 Uhr Festzug, ab 18 Uhr Live-Musik

Ottrau

10. Juni - Deutscher Mühlentag 2019

In der Steinmühle Schorbach, ab 10 Uhr

Ranstadt

10. Juni - Mühlen- & Mühlenmodellausstellung

In der Breulstraße 11, Ober-Mockstadt, von 13 bis 17 Uhr

Ronneburg

8. bis 10. Juni - Ritterturnier zu Pfingsten

Auf der Ronneburg, mit Mittelaltermarkt, Gaukelei, historischen Vorführungen u.a., jeweils ab 11 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Schöneck

8. bis 10. Juni - Traktoren-Oldtimershow und 25-jähriges Vereinsjubiläum des Traktorenvereins Büdesheim

Auf dem Festplatz, Wiesenau, am Samstag ab 14 Uhr, am Sonntag und Montag jeweils ab 10 Uhr mit Frühschoppen und ab 15 Uhr Traktorenvorstellung und Geschicklichkeitsfahren

Schotten

8./9. Juni - Pfingst-Open-Air

Am Samstag ab 21 Uhr Live-Rock und am Sonntag ab 10 Uhr Gottesdienst, anschl. Frühschoppen, auf dem Grillplatz "Am Spitzenhorst"

Seligenstadt

8. bis 10. Juni - Street Food Festival

Mit Live-Musik vom Steinheimer Tor-Turm bis zum Mainufer

