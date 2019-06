Leisenwalder Heiratsmarkt in Wächtersbach, Johannisfest in Lorsch und Mittelalterfest auf Burg Jesberg - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Camberg

16. Juni - „Kunst im Park“

Im Kurpark

Bad Soden

7. bis 16. Juni - Bad Sodener Weintage

Im Alten Kurpark, am Freitag ab 19.30 Uhr, täglich ab 19 Uhr Live-Musik

Bad Soden-Salmünster

14. bis 16. Juni - Schützenfest mit Vogelschießen

Freitagabend Festbetrieb mit Feuerwerk, am Samstag ab 10 Uhr traditionelles Königsschießen, am Sonntag Böllerevent u.a.

Breuberg

14. bis 16. Juni - Historisches Altstadtfest

Auf dem Marktplatz Neustadt, mit Theater, Falkner, inderprogramm, Musik u.a., am Freitag ab 17.30 Uhr, am Sonntag bis 23 Uhr

Cölbe

16. Juni – Hoffest

Auf Hofgut Fleckenbühl, Schönstadt, von 11 bis 18 Uhr

Darmstadt

14./15. Juni - „Coding&Robotik4Kids“

Roboter-Parcours, Mitmachaktionen, Schülerlabor, Robotik u.a. in der Rheinstraße 75, am Freitag von 9 bis 16 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr

Dreieich

15./16. Juni – Kunsthandwerkermarkt

Im Bürgerpark am Bürgerhaus Sprendlingen, am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Driedorf

15. Juni - Bierwanderung rund um den Rother Berg

Start an der Dreschhalle Roth, von 10 bis 12.30 Uhr, ab 14 Uhr Apre-Wander-Party

Eppstein

16. Juni – Kohlenmeilerfest

Mit Frühschoppen und Traktortreffen, ab 11 Uhr im Silberbachtal in Ehlhalden

Frankfurt

11. Juni - Kinderfest zum Wäldchestag

Auf dem Sportplatz der SG Riederwald, ab 14.30 bis Uhr

12. Juni – Sommerfest

Im Bockenheimer Treff, Am Weingarten 18-20, mit Live-Musik, Tanz u.a., ab 14 Uhr

15./16. Juni - Traditionelles Bornfest

Am Harheimer Ried, am Samstag ab 17.30 Uhr stimmungsvolles Beisammensein, am Sonntag ab 10.45 Uhr Gottesdienst am Born, anschl. Frühschoppen, ab 15 Uhr Kinderprogramm

16. Juni - Tag der offenen Gärten

Von 14 bis 18 Uhr, rund um den Günthersburgpark, Infos am Abenteuerspielplatz in der Wetteraustraße

Hanau

15. Juni - „Klanaamer Stadtteilfest“

In Klein-Auheim, ab 11 Uhr ökum. Gottesdienst, ab 11.30 Uhr offizielle Eröffnung, ab 12 Uhr Frühschoppen, anschl. buntes Programm bis 23 Uhr

Hasselroth

15./16. Juni - Jubiläumsfest: 800 Jahre Neuenhasslau

Am Samstag ab 12 Uhr Theaterstück in der Grundschule, ab 14 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 14 Uhr Festgottesdienst, ab 16 Uhr Konzert, Festbetrieb am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Heppenheim

16. Juni – Kaltblutschau

Auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins in der Heinrich-Heine-Straße, ab 10.30 Uhr

Hünstetten

15. Juni - Hünstetter Markt

Am Marktplatz und auf der Marktstraße, Strinz-Trinitatis, ab 10 Uhr mit Kunst und Musik, ab 23 Uhr Feuerwerk

Hüttenberg

15. Juni - Kölsche Nacht

Zum 145. Jubiläum des GC Eintracht Hüttenberg, ab 18.30 Uhr im Sportzentrum, Eintritt: 22 Euro

Idstein

13. Juni - Alteburger Markt in Heftrich

Mit traditionellem Kram- & Viehmarkt ab 7 Uhr und musikalischer Unterhaltung von 10 bis 22 Uhr

14. bis 16. Juni - Idstein JazzFestival

Mit Live-Musik auf mehreren Bühnen in der Altstadt, am Freitag ab 20 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab ab 15 Uhr Live-Musik, So ab 11.15 Uhr Frühschoppen, Eintritt: ab 9 Euro

Jesberg

16. Juni - Mittelalter-Fest

Auf Burg Jesberg, mit Hexen, Heilern u.a., von 10 bis 18 Uhr

Kronberg

16. Juni – Erdbeerfest

Auf der Burg und in der Innnestadt, mit Oldtimertag und verkaufsoffenen Geschäften, von 12 bis 18 Uhr

Langenselbold

16. Juni – Erdbeersonntag

Mit Aktionsprogramm, Kinderprogramm u.a. in der Innenstadt, von 12 bis 21 Uhr

Lorsch

14. bis 17. Juni - Jahr- & Kreativmarkt

Auf dem Karolingerplatz, am Freitag von 18 bis 23 Uhr, am Samstag von 14 bis 23 Uhr, am Sonntag von 14 bis 23 Uhr und am Montag von 14 bis 0 Uhr, Kreativmarkt am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, Feuerwerk am Montag ab 22.45 Uhr

Mücke

14. bis 16. Juni - Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Mücke e.V. In Atzenhain, jeweils von 7.30 bis 19 Uhr

Münchhausen

14. Juni - 100 Jahre TSV Münchhausen

Mit Party-Konzert ab 20.30 Uhr auf dem Festplatz am Sportplatz, Eintritt: 16 Euro

Obertshausen

15./16. Juni - Obertshäuser Pfarrfestgaudi

Im Pfarrgarten Herz Jesu, am Samstag ab 18 Uhr mit Live-Musik, am Sontag ab 10.30 Uhr Festmesse, ab 11.30 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, Tombola u.a.

Otzberg

15. Juni - Tag der offenen Tür

Im Schützenhaus an der Otzbergschule, Lengfeld, von 11 bis 16 Uhr

Roßdorf

16. Juni - Fahrtag auf der Gartenbahn

Holzgasse 7, von 11 bis 17 Uhr, Fahrkarten: 1 Euro

Rüsselsheim

15./16. Juni - Sommerfest mit Kletterfestival am Kletterturm in Bauschheim

Wächtersbach

7. bis 11. Juni - Leisenwalder Heiratsmarkt und 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Leisenwald

Mit Krammarkt, Zapfenstreich, Vergnügungspark, Live-Musik u.a.

Weilburg

16. Juni – Afrikatag

Auf dem König-Konrad-Platz, mit Vorträgen, Trommelworkshop u.a., von 10 bis 18 Uhr

Wiesbaden

16. Juni - Apothekergarten-Fest

Mit Arzneipflanzenführung, Quiz, Kinderprogramm und Live-Musik in der Aukammallee 39, von 12 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen