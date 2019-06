750 Jahre Diebach am Haag, Sommerfest der S.G. Egelsbach und Afrikanisches Kulturfest im Frankfurter Rebstockpark - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

23. Juni - Alsfelder Kräuter- und Märchentag

Mit Zunft- und Handwerkermarkt in der Altstadt, von 11 bis 18 Uhr

Büdingen

22./23. Juni - 750-Jahr-Feier Diebach am Haag

Mit historischem Handwerkermarkt, Ritterlager und Schwertkämpfern, Open-Air-Konzerte, Schaubacken u.a., am Samstag von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Diemelstadt

21. bis 23. Juni - Stadtjubiläum 1000 Jahre Rhoden

Mit Festbetrieb im gesamten Ortskern, Bauernmarkt, Ausstellung, Stadtführungen, Feuershow, Tanz u.a.

Dreieich

19. bis 23. Juni – Weinfest

Im Bürgerpark Sprendlingen, täglich Live-Musik, ab 17 Uhr, am Sonntag ab 12 Uhr

Egelsbach

20. Juni - Sommerfest der S.G. Egelsbach

Auf dem Sportgelände am Berliner Platz, ab 11 Uhr

Eichenzell

20. Juni - Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Wandern in Eichenzell

An der Wartturmanlage, mit Festzug, Party mit Live-Musik, Lasershow u.a., ab 15 Uhr

Eppstein

20. Juni – Kohlenmeilerfest

Mit Live-Musik und Frühschoppen im Silberbachtal, Ehlhalden, ab 11 Uhr

Flörsheim

22./23. Juni - Anime- & Manga-Convention

In der Stadthalle, am Saamstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 25 Euro

Frankfurt

21. bis 23. Juni - Afrikanisches Kulturfest

Im Rebstockpark, mit Balleett, Musik, Kulinarik u.a., am Freitag ab 16.30 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr

22./23. Juni - Hoffest auf dem Erlenhof

Erlenbacher Stadtweg 52, Nieder-Erlenbach, am Samstag Scheunenfest ab 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr Hoffest mit Kinderprogramm u.a.

22./23. Juni - Sommerfest im Tierheim Nied

Nieder Kirchweg, mit Flohmarkt, Tombola, Kinderprogramm, Infoständen u.a., am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Grebenhain

20. bis 23. Juni – Johannismarkt

In Herchenhain, am Donnerstag Wanderung auf dem Bergmähwiesenweg ab 11 Uhr, ab 18 Uhr Zieleinlauf, am Sonntag ab 14 Uhr Sensenmeisterschaft u.a.

Griesheim (bei Darmstadt)

20. Juni - Sommerfest des Kleingärtnervereins

In der Anlage der Vereins Im Münchsbruch e.V., ab 11 Uhr

Hanau

23. Juni – Sommerfest

Im RadWerk, Klein-Auheim, Gutenbergstraße 7, ab 11 Uhr, mit Frühschoppen, Live-Musik, Theaterstück, Fahradauktion u.a.

Hasselroth

22./23. Juni - Scheunenfest der Sängervereinigung Neuenhasslau e.V.

In der Zehntscheune in der Heegstraße, am Samstag ab 20 Uhr Party und am Sonntag ab 11 Uhr musikalischer Frühschoppen

Marburg

22. Juni - CSD Mittelhessen

Auf dem Marktplatz, mit Musik, Comedy, Drag-Shows u.a., ab 11 Uhr

Neu-Anspach

21. Juni - Late-Night-Shopping & Kunst und Genuss

Am Feldbergcenter, von 14 bis 24 Uhr

Schwalmstadt

19. bis 24. Juni - Ziegenhainer Salatkirmes

Am Donnerstag ab 16.30 Uhr Entenrennen, ab 21 Uhr Discoparty, am Freitag ab 19 Uhr traditioneller Marsch, ab 21 Uhr Tanz, am Samstag ab 14 Uhr Kindernachmittag, ab 21 Uhr Showabend, am Sonntag 14 Uhr Festzug, 20 Uhr Live-Musik, am Montag ab 10.30 Uhr Feuerwehr-Übung, 18 Uhr After-Work-Pary u.a.

Seeheim-Jugenheim

22. Juni – Jubiläumsfest

Auf der Sandmühlstraße Jugenheim, ab 13 Uhr mit Live-Musik

Staufenberg

19./20. Juni - 37. Krämermarkt

Im Stadtteil Staufenberg, am Mittwoch ab 19 Uhr Gottesdienst und Eröffnungsveranstaltung im Hof des Heimatmuseums, am Donnerstag ab 10 Uhr Markt mit Ritterlager, Live-Musik u.a.

Wetter

23. Juni – Hoffest

Im und am Dorfmuseum „Alter Forsthof“ Oberosphe, mit Oldtimertraktoren, Kinderprogramm u.a., von 11 bis 17 Uhr

