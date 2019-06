Hoffest auf dem Laupus-Hof in Bad Vilbel, Künstlerfest in Nidda und 100 Jahre SC Gladenbach - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Vilbel

29./30. Juni – Hoffest

Auf dem Laupus-Hof, Harheimer Weg 100, Massenheim, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Frankfurt

29./30. Juni - Sommerfest im Kleingartenverein Eschersheim

Nußzeil o.Nr., am Samstag ab 15 Uhr Festbetrieb mit Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr Frühschopppen mit Shanty-Musik

30. Juni - Sommer-Fahrtag mit Dampfbetrieb

Im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Gießen

28. bis 30. Juni - Summer in the City

Jubiläumsfest der Senioren-Residenz, Grünberger Straße 27

Gladenbach

28. bis 30. Juni - 100 Jahre SC Gladenbach

Am Sportzentrum, am Freitag ab 19 Uhr Festkommers, ab 22 Uhr Disco, am Samstag ab 21 Uhr Party mit Live-Musik, am Samstag und Sonntag Blankenstein Cup der Jugend, jeweils ab 9 Uhr

Kirchheim

30. Juni – Schlepperteffen

Mit historisches Fahrzeugen und Zusatzgeräten an der Museumsscheune, von 11 bis 17 Uhr

Laubach

29. Juni - Jubiläumsfest 90 Jahre SV Germania Wetterfeld

Mit Sport- und Bewegungstag, ab 10.30 Uhr mit Frühschoppen, ab 13 Uhr Sport und Bewegung u.a.

Nidda

30. Juni - Künstlerfest mit Live-Musik

Im Kurpark Bad Salzhausen, von 11 bis 18 Uhr

Oberzent

29. Juni – Schlagerparty

„Auf der Kipp“, Hetzbach, ab 20 Uhr, Eintritt: 25 Euro

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen