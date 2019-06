Waldfest in Ehringshausen, Walldorfer Weinfest und Markt im Park in Greifenstein - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Ehringshausen

6. Juli – Waldfest

Auf dem Grillplatz Zangenrausch, Ichelshausen, ab 18 Uhr, ab 20 Uhr Hüttenparty u.a.

Greifenstein

7. Juli - Markt im Park

In Beilstein, in der Parkanlage am Ulmbach, zwischen Sportplatz und Landhaus, mit Kunsthandwerk, Floristik, Handarbeiten u.a., von 10 bis 18 Uhr

Lich

7. Juli - Eröffnung des Maislabyrinth Eberstadt

Zum Stock 2, ab 10 Uhr

Mörfelden-Walldorf

5. bis 7. Juli - Walldorfer Weinfest

Mit Live-Musik am Rot-Weiß-Vereinsheim in der Okrifteler Straße, am Freitag ab 19 Uhr und am Samstag ab 18.30 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr

Obertshausen

2. bis 8. Juli – Weinfest

Auf dem Festplatz an der Burg Hain, jeweils von 17 bis 23 Uhr, am Freitag und Samstag jeweils bis 24 Uhr

Rüsselsheim

5. bis 7. Juli - Weinfest im Stadtpark

Am Freitag ab 17 Uhr, ab 18 Uhr Party, am Samstag ab 15 Uhr, ab 17.30 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst, ab 11 Uhr Brunch im Park, ab 15 Uhr Kinderdisco, ab 17 Uhr Live-Musik

Usingen

6./7. Juli – Oldtimerteffen

Im Rahmen des Stadtfestes, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr

Wiesbaden

4. Juli - Wohndesignmarkt 50’s-70’s

Im Bürgerhaus Erbenheim, von 10 bis 16.30 Uhr

