Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Biebergemünd, Thäler Kerb in Kronberg und Start der Rodgauer Weinwoche - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Biebergemünd

13./14. Juli - Tag der offenen Tür

Bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Wirtheimer Straße 10, am Samstag ab 18 Uhr Dämmerschoppen, ab 20 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen, Fahrzeugausstellung, Schauübung, Kinderprogramm u.a.

Friedrichsdorf

12. bis 14. Juli – Batschkappenfest

Rund ums Feuerwehrhaus Köppern

Fritzlar

11. bis 14. Juli – Pferdemarkt

Auf dem Festplatz, mit Vergnügungspark, Kreis- und Bezirkstierschau, Feuerwerk u.a., am Donnerstag ab 19 Uhr, am Freitag ab 12, am Samstag ab 10 und am Sonntag ab 11 Uhr, am Freitag von 12 bis 18 Uhr Familiennachmittag

Höchst im Odenwald

14. Juli - AWO Integra Familienfest

Im Wiesenweg 23, Mümling-Grumbach, ab 11 Uhr

Kronberg

9./10. Juli - Thäler Kerb

Straßenfest mit Live-Musik in der Steinstraße, am Dienstag von 19.30 bis 24 Uhr, ab 19.30 Uhr Kerbeumzug, am Mittwoch ab 11 Uhr Frühschoppen, Festbetrieb bis 23 Uhr

14. Juli - Countrytag mit Live-Musik

Auf dem Berliner Platz, von 11 bis 18 Uhr

Mainhausen

13. bis 15. Juli – Backfischfest

Beim ASV 1962 Mainflingen, am Samstag ab 16 Uhr, ab ab 20 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen, ab 12 Uhr Kinderprogramm, ab 17.30 Uhr Live-Musik, am Montag ab 10 Uhr Festbetrieb

Oberzent

12. bis 15. Juli - Pferde-, Zuchtviehmarkt und Kirmes

Jeweils von 10 bis 03.00 Uhr

Rodgau

12. bis 21. Juli - Rodgauer Weinwoche

Auf dem Puiseaufplatz Niederroden, mit Live-Musik an allen Tagen

