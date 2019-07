Sommernachtsfest der Feuerwehr Babenhausen, Woche zwei des Pfungo Festivals in Pfungstadt und traditionelles Parkfest in Roßdorf - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Babenhausen

20. Juli – Sommernachtsfest

Auf dem Stützpunktgelände der Freiwilligen Feuerwehr, Seligenstädter Straße 23a, mit Kinderprogramm, Live-Musik u.a., ab 16 Uhr

Bad Homburg

20. Juli - „Blickachsen 12“

Skulpturen in Bad Homburg und Frankfurt, im Kurpark, von 15 bis 16.30 Uhr

Langenselbold

19. Juli - Open-Air-Latino-Night

Am Bahnhof, mit Live-Musik, ab 18 Uhr

Oberursel

20. Juli - Eröffnung des Weißkirchener Maislabyrinths

Durch die Oberurseler Brunnenkönigin, Kurmainzer Straße 136, ab 15 Uhr

Pfungstadt

11. Bis 21. Juli - Phungo Festival

FerienFestival für Daheimgebliebene, mit Live-Musik, Kinderprogramm, Mitmachaktionen u.a. auf dem Gelände des ehem. Freibades

Rodgau

12. Bis 21. Juli - Rodgauer Weinwoche

Auf dem Puiseaufplatz Niederroden, mit Live-Musik an allen Tagen

Roßdorf

19. Bis 21. Juli - Traditionelles Parkfest der Feuerwehr

Mit Programm für Jung und Alt, Live-Musik, Party, Gottesdienst am Sonntag u.a., am Freitag ab 20 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 19 Uhr Party und am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen

Schotten

20. Juli - Open-Air-Veranstaltung

Mit Live-Musik, Tanz und Gesang am Dorfgemeinschaftshaus Betzenrod, ab 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen