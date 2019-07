Beef an Beer Festival in Braunfels, Gederner Seefest und Erbacher Wiesenmarkt - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Braunfels

27./28. Juli - Beef & Beer Festival

Im Kurpark und in der Lindenallee, am Samstag von 14 bis 23 Uhr und am Samstag von 11 bis 19 Uhr

Burghaun

26. bs 29. Juli - Jubiläumsfest: 100 Jahre SV Roland Rothenkirchen

Auf dem Festplatz Rothenkirchen, am Freitag ab 18 Uhr Fassanstich, am Samstag ab 21 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst, anschließend Frühschoppen, Kinderbelustigung u.a. und am Montag ab 18.30 Uhr Starkbierabend

Dietzenbach

26. Juli bis 4. August - Ditzenbacher Weinfest

Mit Live-Musik an allen Tagen, auf dem Europaplatz

Erbach

19. bis 28. Juli - Erbacher Wiesenmarkt

Auf dem Festgelände, mit Live-Musik, Party, Vergnügungspark, Beach-Volleyball-Cup, Frühschoppen u.a., am Mittwoch großes Feuerwerk Frankfurt

28. Juli - Sommerfest im Tierheim Fechenheim

Ferdinand-Porsche-Straße 2-4, mit Musik, Tombola, Infoständen u.a., von 11 bis 17 Uhr

Gedern

27. Juli - Gederner Seefest

Mit Live-Musik, Wasserspielen, Illumination u.a. ab 19 Uhr, ab 23 Uhr Feuerwerk

Groß-Umstadt

26./27. Juli – Rebenfest

Am Umstädter Herrenberg, am Freitag von 18 bis 24 Uhr und am Samstag von 17 bis 24 Uhr

Seligenstadt

28. Juli – Fischerstechen

Neben der Mainfähre, ab 14 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen