Laternenfest in Schöneck-Büdesheim, Kerb in Allertshofen-Hoxhohl und die Otzberger Vorderladertage - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

3./4. August - Stadt- & Heimatfest

Mit Live-Musik auf mehreren Bühnen am Samstagabend und buntem Programm am Sonntag, am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Bruchköbel

2. bis 4. August - „Krebsbach in Flammen“

Am Gemeindehaus Oberissigheim, am Freitag ab 19 Uhr Fassanstich, ab 20 Uhr Bingoabend, am Samstag ab 18 Uhr, ab 20 Uhr Live-Musik, ab 23 Uhr Höhenfeuerwerk, am Sonntag ab 11.30 Uhr Frühschoppen, ab 13 Uhr Live-Musik, ab 14.30 Uhr Familienfest, ab 17 Uhr Entenrennen u.a.

Dietzenbach

26. Juli bis -4. August - Ditzenbacher Weinfest

Mit Live-Musik an allen Tagen, auf dem Europaplatz

Dillenburg

2. bis 4. August - Dillenburger Weinfest

Mit Live-Musik u.a., am Freitag und Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr mit Frühschoppen

Frankfurt

4. August - Feuerwehr-Museumsfest

Auf dem alten Flugplatz Bonames, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

3./4. August - Traditionelles Kartoffelfest

Im Kleingartenverein Baumweg e.V., am Samstag ab 14.30 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, am Sonntag mit Frühschoppen

Kronberg

3./4. August - Kunst- und Weinmarkt

Mit verkaufsoffenem Sonntag in der Altstadt, am Samstag bis 22 und am Sonntag bis 20 Uhr, Sonntag verkaufsoffen von 12 bis 18 Uhr

Lich

4. August - Kinderlieder-Party

Am Maislabyrinth Eberstadt, ab 15 Uhr, Eintritt: 3/5,- Euro

Modautal

2. bis 5. August - Kerb in Allertshofen-Hoxhohl

Am Emetsberg, mit Live-Musik, Kinderprogramm, Frühschoppen am Montag u.a.

Otzberg

2. bis 4. August - Otzberger Vorderladertage

An der Otzbergschule, mit Kanonenvorführungen, Böllerschießen, Schießwettbewerb u.a., am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 8 Uhr und am Sonntag von 8 bis 17 Uhr

Schöneck

2. bis 5. August - Büdesheimer Laternenfest

Auf dem Festplatz Büdesheim, am Freitag ab 20.30 Uhr buntes Programm, am Samstag und Sonntag jeweils ab 21 Uhr Festzug, am Samstag ab 21.30 Uhr Tanz und Unterhaltung im Festzelt, am Sonntag ab 14 Uhr Familiennachmittag, ab 22 Uhr Mallorca-Party, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 22.30 Uhr Feuerwerk

Wald-Michelbach

3. August - Open-Air-Partyabend

Mit Live-Musik, im Geopark Aschbach, ab 20 Uhr, Eintritt: ab 10 Euro

