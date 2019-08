Afrikanisches und Karibisches Kulturfest in Frankfurt, Seefest in Hofheim-Massenheim und Sommerfestival auf Burg Staufenberg - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Vilbel

10./11. August - Brunnenfest der Freiwilligen Feuerwehr

Rund um den Brunnen in Gronau, am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr

Eschborn

10. August – Kinderfest

Auf dem Sportgelände an der S-Bahn-Station Eschborn Süd, von 14 bis 17 Uhr

Frankfurt

10./11. August - Afrikanisches & Karibisches Kulturfest

Im Rebstockpark, mit Musik, Kulinarik, Markt, Kinderprogramm u.a.

10./11. August – Fischerfest

An der Martinsgrube Schwanheim, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr

Friedrichsdorf

10./11. August - Seulberger Dippe- und Brunnenfest

Am Samstag ab 15 Uhr mit Festzug, Live-Musik, Kinderprogramm, am Sonntag Gottesdienst auf dem Festgelände, Kinderflohmarkt, Frühschoppen ab 11 Uhr u.a.

Hofheim

10./11. August - Seefest des ASV „Forelle“

An der Wickerbachmühle, Massenheim, am Samstag ab 16 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen

Kelkheim

11. August – Fischerfest

Im Braubachtal zwischen Kelkheim und Schneidhain, von 10 bis 17 Uhr

Lollar

11. August – Hoffest

Auf Inges Hof in Ruttershausen, von 14 bis 18 Uhr

Seligenstadt

10. bis 12. August – Geleitsfestwochenende

An der Altstadt, am Sonntag ab 13.30 Uhr Geleitsfestzug durch die Innenstadt, am Montag „Main in Flammen“, mit Feuerwerk, Zapfenstreich und Live-Musik

Staufenberg

9./10. August – Sommerfestival

Auf Burg Staufenberg, am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag ab 20 Uhr, z.T. eintrittspflichtig

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen