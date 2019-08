Bad Vilbeler Markt, 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Flieden und Kalbacher Gickelkerb - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsbach

17. August - Spanische Nacht

Auf Schloss Alsbach, ab 19 Uhr, Eintritt: 13,50 Euro

Bad Nauheim

17. August - Selbsthilfe-MEILE

Zwischen Parkstraße und Kurpark, von 10 bis 15 Uhr

Bad Vilbel

17. bis 20. & 23. bis 25. August - Bad Vilbeler Markt

Mit Krammarkt und Vergnügungspark auf dem Festgelände in der Büdinger Straße, am Samstag, 17. August ab 15.30 Uhr Festzug, am Sonntag, 18. August ab 11 Uhr Gottesdienst im Autoscooter, am Montag ab 15 Uhr Kinderfest, am Dienstag ab 9 Uhr Bezirkstierschau, ab 11 Uhr Frühschoppen, am Freitag ab 14 Uhr Familientag, ab 14.30 Uhr Seniorennachmittag, am Samstag, 27. August ab 19 Uhr Abend der Vereine, am Sonnta, 28. August ab 11 Uhr Countryfrühschoppen, ab 22 Uhr Abschlussfeuerwerk u.a.

Bruchköbel

16. bis 18. August – Altstadtfest

Rund um den freien Platz in der Altstadt, am Freitag von 17 bis 1 Uhr, am Samstag von 14 bis 1 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr

Darmstadt

18. August – Kunsthandwerkermarkt

Auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Egelsbach

16. bis 18. August – Weinfest

Auf dem Hof der alten Schule in der Rheinstraße, am Freitag ab 19 Uhr mit Live-Musik, am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Eltville

16. bis 19. August - Rauenthaler Kerb

Auf dem Festgelände Rauanthal, am Freitag ab 20 Uhr Open-Air-Disco, am Samstag ab 15 Uhr Festzug durch den Ortskern, ab 18 Uhr Festeröffnung, ab 20 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 9.30 Uhr Festgottesdienst, ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 17 Uhr Platzkonzert, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, ab 13 Uhr Familientag mit Kinderprogramm, ab 19 Uhr Festausklang

Eppstein

18. August – Spielefest

Rund um die Dattenbachhalle, von 12 bis 18 Uhr

Flieden

16. bis 18. August - Jubiläumsfest 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Flieden und Gemeindefeuerwehrtag

Auf dem Feuerwehrgelände, am Freitag Zapfenstreich, am Samstag Live-Musik, am Sonntag Kinder- & Familienfest

Florstadt

17. August - Traditionelles Alte-Herren-Fußball-Turnier mit anschl. Kölsche Abend

Am Fußballplatz in Stammheim, ab 14 Uhr Turnier, ab 18 Uhr Kölsche Abend

18. August - Old- & Youngtimertreffen

Auf dem Festplatz, ab 9 Uhr

Frankfurt

17. bis 19. August - Kalbacher Gickelkerb

Zeltkerb am Kalbacher Stadtpfad, am Samstag ab 14 Uhr Kerbbaumstellen, ab 15 Uhr Eröffnung, ab 20 Uhr Live-Musik, Eintritt: 8 Euro, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, ab 15 Uhr Kerbeolympiade, ab 17 Uhr Disco, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, ab 12 Uhr Familientag, von 14.30 bis Uhr Gickelschmiss, ab 19 Uhr Live-Musik, ab 21.30 Uhr Höhenfeuerwerk u.a.

16. bis 18. August - Praunheimer Zehntscheunenfest

Am Freitag ab 17.30 Uhr, ab 20 Uhr Party mit Live-Musik, am Samstag ab 15 Uhr, ab 20 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr Festgottesdienst, ab 11.15 Uhr Jazz-Frühschoppen, ab 18 Uhr Live-Musik u.a.

16. August - Jubiläumsfest der Seniorenwohnanlage

In der Valentin-Senger-Straße 136a, von 14 bis 20 Uhr, mit Live-Musik ab 18 Uhr

17./18. August - Garten-Sommerfest

Des Kleingartenvereins Bockenheim, Anlage 4, Am Hohen Weg 10, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11.30 Uhr

17./18. August - Sommerfest zum 30-jährigen Jubiläum des TSV Tiere und Menschen e.V.

Berkersheimer Bahnstraße 36, mit Nippesflohmarkt, Tombola u.a., jeweils von 11 bis 17 Uhr

17. August - Sommerfest und Tag der offenen Tür

In den Heddernheimer Höfen, Heddernheimer Landstraße 155, mit Kinderprogramm, Atelierrundgang, Fotoshooting u.a., von 12 bis 20 Uhr

Fritzlar

18. August - Kinder- & Familienfest

Innerhalb der Allee und der Innenstadt, von 12 bis 18 Uhr

Fulda

17. August – Benefizveranstaltung

Mit bunt gemischtem afrikanischen Programm, auf dem Antonius-Gelände, von 18 bis 23 Uhr

Hainburg

17. August - Polizeischau des Polizeipräsidiums Südosthessen

Rund um das Feuerwehrgelände in der Kirchstraße, Klein-Krotzenburg, mit Fahrzeugschau, Vorführungen, Feuerwehr, DRK, THW u.a., von 10.30 bis 16 Uhr

Hanau

18. August - Kesselstädter Bier- und Weinfest

Mit Live-Musik, in und um die Reinhardskirche, von 12 bis 19 Uhr

Hattersheim

17./18. August - Fischereifest des Angelsportvereins Hattersheim 1977 e.V.

Am Baggersee in der Eichenstraße 3, mit Live-Musik, am Samstag von 18 bis 22 und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr

Hochheim am Main

17. August - Traditionelles Familienfest

Am Silbersee, mit Angelflohmarkt, ab 9 Uhr

Michelstadt

16. bis 18. August – Altstadtfest

Mit Live-Musik, Schlemmerviertel u.a. im historischen Ortskern, am Samstag mit Feuershow, am Sonntag verkaufsoffene Geschäfte u.a., jeweils ab 11 Uhr

Neu-Isenburg

9. bis 18. August - Neu-Isenburger Weinfest

Mit Live-Musik an allen Tagen

Nidderau

17. August - Sommerfest der Seniorenresidenz

In der Konrad-Adenauer-Allee 9, Windecken, mit Ballonflugwettbewerb, Tanzvorführung, Live-Musik u.a., von 14 bis 17 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

17. August – Kickerstag

Auf dem Sportgelände Weckesheim, mit Jugendfußball, Spiel und Spaß für Groß und Klein, Tombola, Kinderprogramm u.a., ab 9 Uhr

Rimbach

17./18. August - Feuerwehrfest 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Zotzenbach

Am Samstag ab 19 Uhr Festkommers mit Zapfenstreich, ab 22 Uhr Feuerwehrnacht mit Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr Feuerwehrfest mit Live-Musik, Fahrzeugausstellung, Gaudi-Olympiade u.a.

Schaafheim

16. bis 18. August - Rhein-Main-Funkertreffen

Mit Funkerflohmarkt, Ausstellung, Live-Musik u.a., auf dem TV-Gelände in den Auewiesen

Taunusstein

17./18. August – Traktorentreffen

Mit Ausstellung historischer Traktoren und landwirtschaftlicher Geräte, auf dem Reitgelände Seitzenhahn, am Samstag ab 14 Uhr, ab 20 Uhr Musik und Unterhaltung, am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen

Weilburg

18. August - Oldtimer- und Youngtimermeeting

Am Bürgerhaus Waldhausen, für Autos ab 25 Jahren, ab 11 Uhr

