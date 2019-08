Weilburger Kirchweih, Mittelalterspektakel der Trimburger Ritterschaft in Steinau und eine "swingende Fahrgass" in Dreieich - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Orb

24. bis 26. August - Bad Orber Kerb

Hinter dem alten Rathaus, am Samstag ab 19 Uhr Eröffnung mit Live-Musik, am Sonntag ab 14 Uhr Platzkonzert, am Montag ab 10.30 Uhr Live-Musik, Eintritt am Samstag: 5 Euro

Bad Vilbel

17. bis 20. & 23. bis 25. August - Bad Vilbeler Markt

Mit Krammarkt und Vergnügungspark auf dem Festgelände in der Büdinger Straße, am Samstag, 17. August ab 15.30 Uhr Festzug, am Sonntag, 18. August ab 11 Uhr Gottesdienst im Autoscooter, am Montag ab 15 Uhr Kinderfest, am Dienstag ab 9 Uhr Bezirkstierschau, ab 11 Uhr Frühschoppen, am Freitag ab 14 Uhr Familientag, ab 14.30 Uhr Seniorennachmittag, am Samstag, 27. August ab 19 Uhr Abend der Vereine, am Sonnta, 28. August ab 11 Uhr Countryfrühschoppen, ab 22 Uhr Abschlussfeuerwerk u.a.

Braunfels

23. bis 25. August - Braunfelser Mittelalterspektakulum

Im Kurpark und im Herrengarten, am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr, Eintritt: 9 Uhr

Dreieich

23. bis 25. August - 100-Jahr-Feier des Musikvereins Offenthal e.V.

Am Freitag mit Live-Musik ab 20 Uhr, Eintritt: 12 Euro, am Samstag ab 20 Uhr Party mit Live-Musik, Eintritt: 12 Euro und am Sonntag Bezirksmusikfest ab 11 Uhr

25. August - "Die Fahrgass swingt!"

In der Altstadt von Dreieichenhain, mit Live-Musik, verkaufsoffenen Geschäften u.a., von 11 bis 19 Uhr, Geschäfteöffnung von 12 bis 18 Uhr

Frankfurt

25. August – Nachhaltingkeitsmarkt

Auf dem Gelände des Franfkurter Gartens am Danziger Platz

Friedrichsdorf

24. August - Sommer-Apre-Ski-Party mit Live-Musik

Bei der Feuerwehr Seulberg, ab 19 Uhr, Eintritt: 13,50 Euro

Hattersheim

24. August - Folk- & Blues Festival

Im Posthof, Sarcellerstraße 1, ab 18 Uhr, Eintritt: 28 Euro

Hofbieber

25. August - Oldtimer- & Traktorentreffen

Auf dem Festplatz Allmus, ab 10 Uhr, mit Ausstellung, Kinderprogramm, Live-Musik u.a.

Idstein

25. August – Alteburgermarkt

In Heftrich, ab 7 Uhr traditioneller Kram- und Viehmarkt, von 10 bis 22 Uhr Live-Musik u.a.

Karben

23. bis 25. August - Karben Open Air

Musik-Festival an der Brunnenstraße, am Donnerstag ab 18 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, am Sonntag Familientag, Eintritt: ab 19 Euro

Königstein

23. bis 25. August - Königsteiner Burgfest

Am Freitag ab 18 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Immanuelkirche, ab 20 Uhr Öffnung der Burg, ab 21 Uhr Burg Krawall und Remmidemmi, ab 22 Uhr Feuerwerk, am Samstag von 9 bis 14 Uhr Markt und Burgfestfrühstück, ab 17.30 Uhr Öffnung der Burg, ab 21 Uhr Schlagerparty, am Sonntag ab 13.30 Uhr Festzug, ab 15.30 Uhr Kinderprogramm auf der Festwiese, ab 21 Uhr Open Stage u.a.

Kronberg

25. August - „Lebendige Burg“

Auf Burg Kronberg, mit mittelalterlichen Spielen, Kinderprogramm, Gedichtgarten u.a., von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 8 Euro

25. August - Oberhöchstädter Dallesfest

Auf dem Dalles und dem Porto-Recanati-Platz, mit Kinder-Rallye, Flohmarkt im Herbert-Alsheimer-Saal u.a., ab 10 Uhr, Flohmarkt von 10 bis 16 Uhr

Langenselbold

24. August - „Friends of Nature Festival“

Sommerfest für die ganze Familie am Naturfreundehaus, mit Live-Musik, Kunsthandwerk, Kinderprogramm u.a., ab 14 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

24. August - Dorffest der Weckesheimer Vereine

Rund um den Lindenplatz, Weckesheim, ab 14 Uhr mit Festgottesdienst, im Anschluss buntes Rahmenprogramm, ab 18 Uhr Live-Musik

Steinau an der Straße

24./25. August - Mittelalterspektakel der Trimburger Ritterschaft

Auf dem Marktplatz, im Schlosshof und im Schlossgraben, mit Musik, Tanz, Vorführungen, Schauspiel, Händlern u.a., am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18.30 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Weilburg

23. bis 25. August - 450. Weilburger Kirchweih

In der Innenstadt, mit nostalgischem Jahrmarkt, am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr, Mallorca-Party auf dem Schlossplatz, Ballonglühen u.a.

Weiterstadt

24./25. August - Genuss- und Gartenfest

Auf Schloss Braunshardt, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

