1250 Jahre Hungen-Bellersheim, traditionelle Ustemer Kerb in Nidderau und das Crumbacher Muschelfest - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Homburg

30. August bis 2. September - Bad Homburger Laternenfest

In der Innenstadt und auf dem Festplatz, mit Volksfest, Musik, Tanz, Festumzug, Windhundrennen, Feuerwerk u.a.

Battenberg (Eder)

1. September - Direktvermarktermesse Waldeck-Frankenberg

In der Festhalle, von 11 bis 18 Uhr, mit Live-Musik, Tanz, Trachtengruppen u.a.

Breitscheid

30. August - Rabenscheider Bauernmarkt

In der Ortsmitte, ab 11 Uhr

Darmstadt

29. August bis 1. September - Darmstädter Weinfest

In der Wilhelminenstraße, mit Musik, „Wein und Stein“ und Datterich, am Donnerstag ab 18 Uhr, am Freitag und Samstag jeweils von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 22 Uhr

Dreieich

31. August - Sommerfest des VdH Dreieich-Offenthal e.V.

Auf und am Hundeplatz, ab 18.30 Uhr, ab 20 Uhr mit Live-Musik

Frankfurt

1. September – Gemeindefest

Mit buntem Rahmenprogramm auf dem Gelände der Emmausgemeinde, Alt Eschersheim 22, von 11 bis 17 Uhr

1. September - Theaterfest der städtischen Bühnen

Ab 11 Uhr Frühstück, ab 12 Uhr Festbetrieb im Opernhaus, mit Blick hinter die Kulissen, Führungen, Lesungen, Musik, Technikshow u.a.

30. August bis 3. September - Berger Markt

Auf dem Festplatz Bergen, am Freitag ab 19 Uhr Literatur als Volksfest im Festzelt, ab 21 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 12 Uhr Flohmarkt, ab 15 Uhr Kunst und Handwerk, ab 18.45 Uhr Eröffnung des Marktes, ab 21 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Marktgottesdienst, ab 13 Uhr Festumzug, ab von 14.30 Uhr Live-Musik, am Montag ab 14 Uhr Familientag, ab 20 Uhr Live-Musik, am Dienstag ab 9.30 Uhr Tierschau, ab 11 Uhr musikalischer Frühschoppen, ab 19.30 Uhr Live-Musik, ab 22 Uhr Feuerwerk u.a.

Fränkisch-Crumbach

31. August/1. September - Crumbacher Muschelfest

Straßen- und Familienfest, am Samstag ab 16.15 Uhr mit Live-Musik, am Sonntag ab 13 Uhr, mit verkaufsoffenen Geschäften, Musik u.a.

Gelnhausen

31. August – Backmarkt

Rund um das historische Backhaus Hailer, von 9 bis 15 Uhr

31. August/1. September - Traditionelles Anglerfest

Am Dorfgemeinschaftshaus in Höchst, am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, am Sonntag mit Live-Musik

Hünfelden

29. August bis 1. September - Dauborner Markt

Auf dem Marktplatz Dauborn, am Donnerstag ab 8 Uhr Krammarkt, ab 9 Uhr Holstein- und Fleischrinderschau, ab 11 Uhr Markteröffnung, ab 18 Uhr Tanz, Stimmung und Unterhaltung, am Freitag ab 20 Uhr Zelt-Party mit Markt- und Kirmesburschenolympiade, am Samstag ab 20 Uhr Tanz, Stimmung und Unterhaltung mit Live-Musik, am Sonntag ab 11.30 Uhr Frühschoppen, Ausstellung historischer Fahrzeuge u.a.

Hungen

1. September - 1250 Jahre Bellersheim

Tag der offenen Burgen, ab 10 Uhr Live-Musik, ab 11 Uhr Vorführungen, ab 11.30 Uhr stündlich historische Führungen, 14, 16 und 17 Uhr Orgelkonzert u.a.

Idstein

29. August - Altburger Markt

Kram- & Viehmarkt im Ortskern von Heftrich, ab 7 Uhr, Live-Musik von 10 bis 22 Uhr

Niddatal

1. September - Familienfest mit Live-Musik

Rund um das Bürgerhaus Bönstadt, ab 14 Uhr, von 10 bis 15 Uhr Trödelmarkt im Ortskern

Nidderau

30. August bis 2. September - Traditionelle Usthemer Kerb

Am Sportplatz Ostheim, am Freitag ab 19.30 Uhr Kölsche Nacht, am Samstag ab 19 Uhr Fackelzug ab Bauhof, anschl. Kerberöffnung mit Hüttengaudi, am Sonntag ab 11 Uhr Gottesdienst, anschl. Familientag mit Live-Musik, am Montag ab 11 Uhr Weckruf und Frühschoppen

Offenbach

1. September - Künstlermarkt mit Bühnenprogramm

Auf dem Wilhelmsplatz, von 11 bis 18 Uhr

Pohlheim

30./31. August - Handarbeitsgeräte und was daraus geworden ist

Admonter Ring 39, jeweils von 12 bis 18 Uhr

Wettenberg

31. August/1. September – Gleibergfest

Historischer Markt im Burghof, der Oberburg und im Ortskern von Gleiberg, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen