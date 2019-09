Salzekuchefest in Alsfeld, Jubiläums-Nachkerb in Freigericht und das Hayner Burgfest in Dreieich - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

7. September – Salzekuchenfest

Mit musikalischem Rahmenprogramm und verkaufsoffenem Sonntag, in der Innenstadt, von 11 bis 18 Uhr

Antrifttal

8. September – Backhausfest

Im Ortskern von Ohmes, ab 10.30 Uhr Gottesdienst, ab 11.30 Uhr Backhausfest mit Live-Musik und Kinderprogramm

Babenhausen

7./8. September - Babenhäuser Altstadtfest

Mit Hochseilshow, Traktorenausstellung, verkaufsoffenem Sonntag u.a., jeweils ab 11 Uhr

Bruchköbel

8. September – Freilandschau

Beim Geflügelzuchtverein, auf dem Vereinsgelände, ab 11 Uhr

Darmstadt

8. September - Jubiläumsfest des SGA Arheilgen

Mit Vorführungen, Mitmachangeboten, Bewegungsspiele u.v.a., Auf der Hardt 80, von 11 bis 17 Uhr, ab 18.30 Uhr Live-Musik am Badesee Arheilger Mühlchen

Dreieich

6. bis 8. September - Hayner Burgfest

Mittelaltermarkt auf Burg Hayn, mit Spielleuten, Marktgeschehen, Handwerk u.a., am Freitag von 16 bis 23 Uhr, am Samstag von 13 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: ab 7,50 Euro

Driedorf

7. September - Traditionelles Rother Kartoffelfest

In der Dreschhalle Roth, ab 12 Uhr

Eltville

8. September - Tag der offenen Tür

Mit buntem Rahmenprogramm bei der Feuerwehr, ab 11 Uhr

Frankfurt

6./7. September - Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen

Am Gerätehaus in der Oppenheimer Landstraße 88, am Freitag ab 18 Uhr Party, am Samstag ab 12 Uhr Familientag mit Fahrzeugausstellung, Kinderspielen, Kindertheater u.a.

7./8. September - Traditionelles Stadtteilfest

Auf der Frankenallee, Gallus, zwischen Fischbacher und Schwalbacher Straße, mit Live-Musik, Kinderprogramm, Sportmeile u.a., am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

8. September – Atzelbergfest

Auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, von 11 bis 20 Uhr

Freigericht

6. bis 8. September - Jubiläums-Nachkerb

„145 Jahre Feuerwehr Altenmittlau“, am Feuerwehrhaus, am Freitag ab 18 Uhr, ab 20 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 16 Uhr Gaudi-Wettkampf, ab 20 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, ab 14 Uhr Schauübung u.a.

Fuldatal

6. bis 8. September - Jubiläumsfest 100 Jahre Sportschützenverein Wilhelmshausen

Im Dorfgemeinschaftshaus, am Freitag ab 19 Uhr Festkommers, am Samstag ab 18 Uhr Umzug mit anschl. Festabend mit Tanz und Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Familientag rund ums Schützenhaus, Eintritt: am Freitag 4 Euro, am Samstag 8 Euro

Kronberg

7./8. September - Herbstmarkt 2.0

Mit Ausbildungsplatzbörse, Ritterlager für Kinder, Bühnenprogramm, Gewinnspiel u.a., in der Innenstadt, rund um den Berliner Platz, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Langen

6. bis 8. September - Fürstliches Gartenfest

Rund um Schloss Wolfsgarten, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 17 Euro

Neu-Anspach

7./8. September – Pflanzenmarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr, es gelten die Eintrittspreise des Hessenparks

Niederdorfelden

7. September – Weinfest

In der Pfortenstraße 3, mit Wein, Worscht und musikalischer Unterhaltung, ab 16 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

7./8. September – Tierheimfest

Auf dem Elisabethenhof, Dorn-Assenheim, jeweils von 12 bis 17 Uhr, mit Flohmarkt, Mischlingshundewettbewerb, Tombola u.a.

Schlüchtern

8. September – Burgfest

Auf Burg Brandenstein, mit Führungen, Wald-Exkursionen, Festbetrieb u.a., ab 11 Uhr

Schotten

7./8. September – Kartoffelfest

In Eichelsachsen, mit Kartoffelspezialitäten und Live-Musik, am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, am Sonntag am Nachmittag Kinderprogramm, auf dem Festplatz am Bürgerhaus

Trebur

7./8. September - Jubiläumsfest 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Astheim

Auf dem Kerweplatz Alt-Astheim, am Samstag ab 18 Uhr, ab 20 Uhr bunter Abend, am Sonntag ab 11 Uhr musikalischer Frühschoppen, Fahrzeugschau, Kinderprogramm u.a.

