Maimarkt in Gießen, Froschparade in Büdingen und Streuobstwiesenfest in Bad Nauheim- eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Nauheim

21. April – Streuobstwiesenfest

Im Goldsteinpark, mit Streichelzoo u.a., ab 11 Uhr

Baunatal

22. April – Kleintierbörse

Im Vereinsheim des K2 Baunatal e.V., Zum Bahnhof 21, von 9 bis 13 Uhr

Büdingen

22. April - Kinderfest, Gärtnermarkt und Froschparade

In der Innenstadt, ab 11 Uhr Froschparade und Gärtnermarkt, ab 12 Uhr Kinderfest

Flörsheim

20. bis 22. April - Festwochenende „150 Jahre Chorgesang in Weilbach“

Am Freitag ab 20 Uhr Partyabend mit Live-Musik in der Weilbachhalle, am Samstag ab 14 Uhr Festakt und Jubiläumskonzert in der Weilbachhalle und am Sonntag ab 10.30 Uhr Gottesdienst und Frühschoppen mit Live-Musik

Gießen

22. April – Maimarkt

In der Lahnstraße, Ecke Margaretenhütte, von 12 bis 17 Uhr

