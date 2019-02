In Lollar lockt eine Vogelbörse, in Bensheim und Frankfurt beginnt die närrische Zeit - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bensheim

08./ 09. Februar - Elferratssitzung der Bensheimer Karnelval Gesellschaft im Kolpinghaus, ab 19.31 Uhr, Eintritt: 15 Euro

Frankfurt

09. Februar - Maskenball der Fidelen Nassauer, Wenzelweg 21, ab 20.11 Uhr, Eintritt: 13 Euro

Lollar

10. Februar - Oberhessische Vogelbörse im Bürgerhaus, Holzmühler Weg 76, von 7 bis 12 Uhr





