Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am Wochenende.

Bad Wildungen

9. Oktober – Kelterfest

Im Dorfgemeinschaftshaus Bergfreiheit, ab 10 Uhr, mit Kunsthandwerk, Handgemachtem und buntem Rahmenprogramm

Bebra

8./9. Oktober – Drachenfest

An der Sandkaute bei Iba, am Samstag ab 10 Uhr mit Drachenshow, ab 19 Uhr Nachtfliegen, ab 20 Uhr Höhenfeuerwerk, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Gelnhausen

7. bis 10. Oktober – Schelmenmarkt

Auf sieben Festplätzen in der gesamten Stadt, am Samstag ab 19 Uhr Kinderlampionzug, am Sonntag verkaufsoffene Geschäfte, am Montag ab 20 Uhr Höhenfeuerwerk

Hadamar

7. bis 11. Oktober - Steinbacher Markt

Am Freitag ab 19 Uhr traditionelles Hammelwaschen im Deutschen Haus, am Samstag ab 16 Uhr Kirmes mit Festzug und Baumstellen, ab 20 Uhr Tanz in der Halle, am Sonntag ab 9.15 Uhr Festhochamt mit anschl. Frühschoppen, am Montag Frühschoppen, ab 20 Uhr Kirmestanz, am Dienstag ab 6 Uhr traditioneller Kram- & Viehmarkt

Hofheim

8./9. Oktober - Main-Taunus-Handmade- & Kreativmarkt

In der Stadthalle, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Idstein

8./9. Oktober - Idsteiner Herbstmarkt

In der Innenstadt, mit Kunsthandwerk, Schmuck u.a., am Sonntag verkaufsoffene Geschäfte, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Liebenau

9. Oktober – Zwetschgenmusenfest

Im Museum „Haus Reining“, auf dem Meyerhof, von 12 bis 20 Uhr

Niedernhausen

9. Oktober - Kunst- und Hobbyhandwerkermarkt

In der Lenzenberghalle, Niederseelbach, von 11 bis 14 Uhr

Schotten

9. Oktober – Herbstmarkt

Auf dem Dorfplatz Sichenhausen, ab 11.30 Uhr

