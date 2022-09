Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Homburg

9. bis 11. September - Horex- und Oldtimertreffen

Im Usinger Weg, am Samstag ab 11 Uhr Ausfahrt, ab 13 Uhr Oltimershow und Teilemarkt, ab 20 Uhr Festabend, am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen

Bad Soden

9. bis 11. September - Altenhainer Wuzzekerb

Auf dem Bolzplatz hinter der Kahlbachhalle, am Freitag ab 20 Uhr Einlauf und Vereindigung der Kerbeborsch und Wuzzemädels, ab 20.30 Uhr Disco, am Samstag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 14 Uhr Kinderfest, ab 20 Uhr Party mit Live-Musik, am Sonntag ab 18.30 Uhr Party mit Live-Musik u.a., Eintritt am Samstag: 5 Euro

Bad Wildungen

9. bis 11. September – Kartoffelfest

Im Kurpark vor der Wandelhalle Reinhardshausen, von Freitag 15 Uhr bis Sonntag 16 Uhr

Darmstadt

10. September - Bunter Markt

Auf dem Schlossgartenplatz, von 13 bis 20 Uhr

Dreieich

9. bis 11. September – Mittelaltermarkt

Auf Burg Hayn, am Freitag von 16 bis 23 Uhr, am Samstag von 13 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 10,50 Euro

Ehringshausen

9. bis 12. September - 32. Zeltkirmes in Katzenfurt

Am Freitag ab 20 Uhr Warm up Party mit Live-Musik, ab 21.30 Uhr Rock-Abend, am Samstag ab 20 Uhr Party, am Sonntag ab 14 Uhr Festzug, anschl. Tanz auf dem Festplatz, am Montag ab 11 Uhr musikalischer Frühschoppen, ab 18 Uhr Tombola-Verlosung, Vergnügungspark an allen Tagen

Elz

9./10. September - Heimat-Shopping-Aktionstage

Im Ortskern, mit Rahmenprogramm, Gewinnspiel u.a.

Frankfurt

9./10. September - Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen

In der Oppenheimer Landstraße 88, am Freitag ab 18 Uhr Party, am Samstag von 10 bis 18 Uhr Familientag mit Rahmenprogramm

10. September - Comedy und Musik open air

Auf dem Keltereigelände in Rödelheim, Eschborner Landstraße 156, ab 19.30 Uhr, Eintritt: ab 21 Euro

11. September - Theaterfest und Tag der offenen Tür

In Oper und Schauspiel am Willy-Brandt-Platz, von 11 bis 17 Uhr, mit Opern-Karaoke, Technik-Show, Workshops u.a.

Fulda

11. September - Musik ist bunt – FTM & Friends

Konzert mit den Fuldatal-Musikanten u.a., vor dem Bürgerhaus Kämmerzell, ab 17.30 Uhr

Gelnhausen

10./11. September – Modellbauausstellung

In der Kulturhalle Meerholz, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro

Gernsheim

11. September - Markenoffenes Oldtimertreffen

Gegenüber dem Hafen, von 10 bis 13 Uhr

Guxhagen

9. bis 12. September - Guxhagener Kirmes

Auf der Festwiese am Rathaus, am Freitag ab 18 Uhr Ausgrabung, ab 21 Uhr Disco, am Samstag ab 20 Uhr Live-Musik im Festzelt, am Sonntag ab 10.30 Uhr Zeltgottesdienst, ab 14 Uhr Festzug, am Montag ab 16 Uhr Betriebskirmes, ab 20 Uhr Party mit Live-Musik

Hanau

10./11. September - Kunst im Park

Im Steinheimer Schlossgarten, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Kronberg

10./11. September - Kronberger Herbstmarkt

In der Innenstadt, mit Kinderprogramm, Musik, Handwerksvorführungen, Spielen u.a., am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr Bühnenprogramm

Langgöns

10. September – Straßenmusikfest

Rund um das Feuerwehrhaus Cleeberg, ab 15.30 Uhr

Linsengericht

11. September - Tag der offenen Tür

Im Heimatmuseum „Ahles Gelerrsch“, Geisbergstraße 2, Eidengesäß, von 10 bis 16 Uhr

Neu-Eichenberg

9. bis 12. September – Heimatfest

Auf dem Festplatz Hebenshausen, am Freitag ab 19.30 Uhr Festgottesdienst, anschl. Tanzparty, am Samstag ab 14 Uhr Kinderfest, ab 21 Uhr Disco, am Sonntag ab 14 Uhr Festzug, ab 21 Uhr Tanz mit Live-Musik, am Montag ab 11 Uhr Festfrühstück mit Frühschoppen und Live-Musik

Rodgau

10./11. September - 24-Stunden-Lauf Rodgau

Mit buntem Rahmenprogramm für Besucher, von 12 bis 12 Uhr, ab 18.30 Uhr Live-Musik, am Sonntag Frühschoppen u.a.

Selters

10./11. September - Stadlzeit mit Live-Musik

In der Festhalle Eisenbach, am Samstag ab 18 Uhr, Eintritt: 15 Euro, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen

Usingen

10. bis 12. September - Usinger Laurentius Markt

Auf dem Wiesebgelände, mit Krammarkt, Vergnügungspark u.a., am Samstag ab 14 Uhr, ab 19 Uhr Festzug, ab 20 Uhr Bieranstich und Kerbeeröffnung, am Sonntag ab 9 Uhr Landpartie, ab 12 Uhr Heimatshoppen in der verkaufsoffenen Innenstadt, am Montag ab 8 Uhr Kreistierschau, ab 11 Uhr Frühschoppen u.a.

Weilrod

11. September – Herbstmarkt

In den Höfen entlang der Straße zum Schloss Neuweilnau, von 10 bis 18 Uhr

