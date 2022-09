Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Butzbach

17. September – slowArt

Kunstfest im Ortskern von Griedel, ab 13 Uhr

Frankfurt

16. September – Kinderfest

Auf dem Kirchplatz Bockenheim, mit Hüpfburg, Zauberer, Schminken u.v.a., von 14 bis 18 Uhr

Grävenwiesbach

17. bis 19. September – Kerb

In und um die Lehmkauthalle, am Samstag ab 20 Uhr Auftakt mit Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Gottesdienst, anschl. Familiennachmittag, am Montag ab 13 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik

Groß-Gerau

16. bis 18. September - Street Food Festival 2022

Auf dem Marktplatz, am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 und Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Hessisch-Lichtenau

17./18. September – Kartoffelfest

Im Heimatmuseum Velmeden, am Samstag ab 19 Uhr zünftiges Antrinken, am Sonntag ab 10.30 Uhr Gottesdienst, ab 11.15 Uhr Programm

Höchst im Odenwald

17./18. September - Odenwälder Kartoffelmarkt

Mit Hobbykünstlerausstellung, im Ortskern, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Langen

16. bis 18. September - Fürstliches Gartenfest

Rund um Schloss Wolfsgarten, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: ab 18 Euro

Lich

18. September – Almabtrieb

In Nieder-Bessingen, ab 10.30 Uhr

Lohfelden

17. September – Straßenfest

Mit Flohmarkt und Kinderprogramm im Friedrich-Ebert-Ring 25c, von 11 bis 17 Uhr

Offenbach

17. September - Offenbacher Selbsthilfegruppentag

In der Fußgängerzone Frankfurter Straße, von 10 bis 15 Uhr

Pfungstadt

18. September – Tierdankfest

Auf dem Gelände des Tierschutzvereins, mit Infoständen, Flohmarkt, Tombola u.a., von 10 bis 16 Uhr

Wächtersbach

18. September - Tag der Jagd

Auf dem Weiherhof, mit Blasmusik, Greifvogelvorführungen, Jagdhundeschau, Infoständen u.a., von 10 bis 18 Uhr

